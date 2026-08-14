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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

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Milan sepekan menjelang kick-off: apa yang berfungsi dan apa yang tidak, antara lapangan dan bursa transfer

AC Milan

AC Milan dalam tujuh hari akan menjalani debut melawan Torino asuhan mantan pemain mereka, Ignazio Abate: bursa transfer musim panas dan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi skuad.

Tujuh hari menuju momen penentuan.Milan asuhan Ruben Amorim, yang akan tampil dalam laga uji coba pada Ferragosto di Wroclaw melawan Manchester United, mantan tim pelatih asal Portugal itu, akan menjalani tes terakhir sebelum debut resmi musim ini, yang dijadwalkan pada Minggu 23 Agustus di Stadio Grande Torino melawan Torino asuhan sosok lama yang sudah dikenal, Ignazio Abate. Ini adalah debut yang tidak boleh gagal agar bayang-bayang pertama tidak muncul, setelah musim panas yang tidak mudah, juga karena dalam dua musim terakhir Milan meraih hasil imbang untuk Fonseca, tepat melawan Torino, dan kekalahan untuk Allegri, di kandang melawan Cremonese.


Jadi, sepekan sebelum dimulai, mari kita lihat apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan di lapangan maupun di bursa transfer

  • Lapangan, apa yang berjalan baik

    AC Milan besutan Amorim adalah tim yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan tim racikan Allegri dan hal itu sudah terlihat sejak penampilan-penampilan awal musim: tim ini, meski sejauh ini meraih dua hasil imbang, melawan Celtic dan Inter, serta satu kekalahan buruk, melawan Chelsea, berusaha mengendalikan pertandingan, bermain terbuka dan menekan tinggi. Gaya yang bertumpu pada 3-4-2-1 ala eks Sporting itu memperlihatkan gagasan sepakbola yang sangat jelas dan tegas, dengan niat mendominasi pertandingan dan tidak sekadar mengalaminya, seperti yang terjadi musim lalu. Tentu para penyerang dan pemain-pemain kreatif bisa diuntungkan oleh kondisi ini, begitu juga dengan daya tarik laga bagi para suporter. Hal yang paling menenangkan adalah kemauan sang pelatih dan kejelasan tujuannya, yang tidak boleh ia tinggalkan, bahkan jika pada awalnya hasil yang didapat negatif.

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  • Lapangan, apa yang tidak berfungsi

    Jelas, pendekatan ini menghadirkan sisi lain yang penuh ketidakpastian: tim harus kembali mengubah, untuk tahun ketiga berturut-turut, filosofi mereka sendiri, setelah beralih dari sepakbola proaktif Fonseca ke sepakbola konservatif Allegri, lalu bergerak lagi ke ide permainan yang baru. Beberapa pemain yang tampaknya telah menemukan rasa percaya diri dan jaminan lebih besar dari gaya Allegri justru terlihat kesulitan dengan dogma baru berupa build-up dari bawah dan permainan proaktif dalam setiap situasi, contohnya Pavlovic, salah satu yang terbaik musim lalu.

    Yang lain justru memang tidak cocok dan penilaian berlebihan dalam tur pramusim dari pelatih asal Portugal itu telah memperlambat waktu di bursa transfer, meski hal itu diperlukan untuk menyiapkan proyek multimusim seperti yang diminta Gerry Cardinale. Yang mengkhawatirkan adalah banyaknya gol yang sudah kebobolan: enam sejauh ini dalam tiga pertandingan, akibat lini belakang yang sering tinggi sehingga harus mengejar. Keraguannya adalah apakah integralisme Amorim bisa menjadi hambatan alih-alih sebuah nilai tambah, jika hasil awal tidak positif.

  • BURSA TRANSFER, APA YANG BERJALAN BAIK

    Cardinale dan petinggi transfer AC Milan cepat dalam memanfaatkan peluang di awal negosiasi, untuk membawa ke tim Amorim dua sosok fundamental, yang memang sudah tak bisa lagi diabaikan: di lini serang datang Goncalo Ramos, rekrutan termahal di Serie A dan dalam sejarah AC Milan dengan nilai 75 juta euro, seorang bomber yang menjadi jaminan dan mungkin profil terbaik yang bisa didapat di pasar transfer, mengingat ia merupakan penyerang cadangan milik juara Eropa, PSG.

    Hal yang sama berlaku untuk lini belakang: Mario Gila, yang mengalami cedera saat melawan Celtic dan sudah kembali berlatih bersama tim dalam beberapa hari terakhir, merupakan perekrutan penting, mengingat AC Milan berhasil mengungguli Napoli, Inter, dan para pesaing lain untuk mendapatkannya, bahwa pemain Spanyol itu mengenal betul sepak bola Italia dan bahwa ia adalah sosok fundamental bagi lini pertahanan, seperti ditunjukkan oleh debut bagusnya melawan tim Skotlandia tersebut. Dua kebutuhan yang langsung terpenuhi tanpa menghiraukan biaya.

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  • BURSA TRANSFER, APA YANG TIDAK BERJALAN

    Namun kemudian semuanya tiba-tiba terhenti. AC Milan, yang sempat mengungguli para pesaing dan memulai musim panas dengan keunggulan jelas atas tim-tim rival, justru disamai dan dilampaui para rival, dengan 4/5 tim yang saat ini terlihat lebih superior: bulan Juli menjadi periode stagnasi yang sulit dijelaskan. Penilaian Amorim sangat berpengaruh, beberapa tidak perlu atau terlalu lama dari sisi waktu, tetapi terutama kesulitan memangkas skuad dari sisi pemain yang akan dilepas, dengan 7/8 pemain yang jelas-jelas tidak cocok namun tidak memiliki tawaran dan kini berisiko bertahan dengan terpaksa atau dijual murah atau dipinjamkan, lihat Athekame ke Lyon.


    Tomori, Fofana, Odogu, dan secara mengejutkan Nkunku berada di luar proyek. Gimenez dan Estupinan tampak berada di wilayah abu-abu dan berisiko berpindah dari pintu geser negosiasi ke tempat di lapangan, jika tidak datang proposal memuaskan yang sejauh ini belum ada. Gagasan membiarkan daftar singkat pemain yang akan dijual bocor pada 13 Agustus tidak terlihat sebagai langkah yang berguna untuk mempermudah penjualan itu, terutama dalam kasus para pemain dengan kontrak pendek. Belum lagi situasi Leao, pemain dengan gaji tertinggi di skuad yang menjual dirinya sendiri, tidak menerima tawaran yang memadai dan kini juga tampak bisa bertahan di Milan, meski tidak begitu jelas dengan status dan sikap seperti apa, jika ia tidak berhasil dijual dalam beberapa hari ke depan. Juga ketidakpuasan Maignan dan Rabiot, yang kembali seminggu sebelum mulai di Milanello, akibat kepergian Allegri, terbukti menjadi bumerang, mengingat keduanya merupakan dua pilar skuad.


    Kegagalan penjualan telah menghambat pergerakan transfer masuk dan saat ini setidaknya dua posisi, yakni bek tengah dan winger kiri, bersama Gabbia dan Bartesaghi, terlihat kekurangan opsi. Untuk lini belakang, Amorim telah meminta Goncalo Inacio pada awal bursa transfer dan hingga pertengahan Agustus ia masih belum datang. Belum lagi keraguan dari sisi jumlah di beberapa posisi: singkatnya, meskipun Cardinale telah memberikan jaminan soal perekrutan, AC Milan pada pertengahan Agustus, sepekan sebelum dimulainya liga dan dua pekan sebelum penutupan bursa transfer, masih merupakan proyek yang belum selesai, dan tidak mudah mewujudkan dalam lima belas hari apa yang gagal Anda lakukan dalam tiga bulan.

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