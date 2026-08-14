Milan sepekan menjelang kick-off: apa yang berfungsi dan apa yang tidak, antara lapangan dan bursa transfer

Namun kemudian semuanya tiba-tiba terhenti. AC Milan, yang sempat mengungguli para pesaing dan memulai musim panas dengan keunggulan jelas atas tim-tim rival, justru disamai dan dilampaui para rival, dengan 4/5 tim yang saat ini terlihat lebih superior: bulan Juli menjadi periode stagnasi yang sulit dijelaskan. Penilaian Amorim sangat berpengaruh, beberapa tidak perlu atau terlalu lama dari sisi waktu, tetapi terutama kesulitan memangkas skuad dari sisi pemain yang akan dilepas, dengan 7/8 pemain yang jelas-jelas tidak cocok namun tidak memiliki tawaran dan kini berisiko bertahan dengan terpaksa atau dijual murah atau dipinjamkan, lihat Athekame ke Lyon.





Tomori, Fofana, Odogu, dan secara mengejutkan Nkunku berada di luar proyek. Gimenez dan Estupinan tampak berada di wilayah abu-abu dan berisiko berpindah dari pintu geser negosiasi ke tempat di lapangan, jika tidak datang proposal memuaskan yang sejauh ini belum ada. Gagasan membiarkan daftar singkat pemain yang akan dijual bocor pada 13 Agustus tidak terlihat sebagai langkah yang berguna untuk mempermudah penjualan itu, terutama dalam kasus para pemain dengan kontrak pendek. Belum lagi situasi Leao, pemain dengan gaji tertinggi di skuad yang menjual dirinya sendiri, tidak menerima tawaran yang memadai dan kini juga tampak bisa bertahan di Milan, meski tidak begitu jelas dengan status dan sikap seperti apa, jika ia tidak berhasil dijual dalam beberapa hari ke depan. Juga ketidakpuasan Maignan dan Rabiot, yang kembali seminggu sebelum mulai di Milanello, akibat kepergian Allegri, terbukti menjadi bumerang, mengingat keduanya merupakan dua pilar skuad.





Kegagalan penjualan telah menghambat pergerakan transfer masuk dan saat ini setidaknya dua posisi, yakni bek tengah dan winger kiri, bersama Gabbia dan Bartesaghi, terlihat kekurangan opsi. Untuk lini belakang, Amorim telah meminta Goncalo Inacio pada awal bursa transfer dan hingga pertengahan Agustus ia masih belum datang. Belum lagi keraguan dari sisi jumlah di beberapa posisi: singkatnya, meskipun Cardinale telah memberikan jaminan soal perekrutan, AC Milan pada pertengahan Agustus, sepekan sebelum dimulainya liga dan dua pekan sebelum penutupan bursa transfer, masih merupakan proyek yang belum selesai, dan tidak mudah mewujudkan dalam lima belas hari apa yang gagal Anda lakukan dalam tiga bulan.