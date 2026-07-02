Liberali bukanlah Maradona, bukan pula Baggio, dan tentu saja tidak akan pernah mencapai level seperti itu. Namun, dia adalah pemain yang seharusnya tidak dilepas oleh Milan, terutama dalam kondisi seperti ini. Kesalahan mendasar ini bermula tahun lalu, ketika manajemen Rossoneri memutuskan untuk melepasnya ke Catanzaro tanpa biaya transfer, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan kembali. Itulah kesalahan besarnya: tidak menyadari bahwa mereka memiliki seorang talenta di dalam tim. Mungkin dia tidak akan memiliki karier yang gemilang, tetapi klub Rossoneri sama sekali tidak seharusnya kehilangan kendali atasnya. Apalagi hanya dengan 3 juta, jika dihitung-hitung.





Kita sedang membicarakan seorang pemain Italia, yang juga akan berguna dalam hal daftar pemain karena ia berasal dari akademi Milan.





Jangan pernah mengambil risiko menyesal di masa depan dan melihat pemainmu bersinar di tempat lain. Dengan cara apa pun, kini Cardinale harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.





Saya yakin jawaban yang sangat baik adalah merekrut Kerim Alajbegovic, talenta Serbia berusia 18 tahun yang bahkan lebih kuat dari Liberali, serta, dengan tinggi 186 cm, secara fisik jauh lebih kokoh. Ia tampil gemilang di Piala Dunia bersama Bosnia, hingga memicu komentar antusias dari Ibrahimovic: “Sebuah bintang telah lahir”. Ada kabar beredar bahwa Milan diam-diam sedang mengupayakan transfer ini, yang tampaknya akan menjadi transfer besar mengingat nilai sang pemain.



