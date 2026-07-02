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Andrea Longoni

Diterjemahkan oleh

Milan seharusnya tidak kehilangan Liberali, tetapi Alajbegovic lebih tangguh

AC Milan
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Opinion
M. Liberali

Rossoneri tidak boleh mengambil risiko yang kelak akan membuat mereka menyesal dan melihat sang pemain bersinar di klub lain

Liberali bukanlah Maradona, bukan pula Baggio, dan tentu saja tidak akan pernah mencapai level seperti itu. Namun, dia adalah pemain yang seharusnya tidak dilepas oleh Milan, terutama dalam kondisi seperti ini. Kesalahan mendasar ini bermula tahun lalu, ketika manajemen Rossoneri memutuskan untuk melepasnya ke Catanzaro tanpa biaya transfer, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan kembali. Itulah kesalahan besarnya: tidak menyadari bahwa mereka memiliki seorang talenta di dalam tim. Mungkin dia tidak akan memiliki karier yang gemilang, tetapi klub Rossoneri sama sekali tidak seharusnya kehilangan kendali atasnya. Apalagi hanya dengan 3 juta, jika dihitung-hitung.


Kita sedang membicarakan seorang pemain Italia, yang juga akan berguna dalam hal daftar pemain karena ia berasal dari akademi Milan.


Jangan pernah mengambil risiko menyesal di masa depan dan melihat pemainmu bersinar di tempat lain. Dengan cara apa pun, kini Cardinale harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.


Saya yakin jawaban yang sangat baik adalah merekrut Kerim Alajbegovic, talenta Serbia berusia 18 tahun yang bahkan lebih kuat dari Liberali, serta, dengan tinggi 186 cm, secara fisik jauh lebih kokoh. Ia tampil gemilang di Piala Dunia bersama Bosnia, hingga memicu komentar antusias dari Ibrahimovic: “Sebuah bintang telah lahir”. Ada kabar beredar bahwa Milan diam-diam sedang mengupayakan transfer ini, yang tampaknya akan menjadi transfer besar mengingat nilai sang pemain.


  • Di lini belakang, Goncalo Inacio sangat menjanjikan, namun ada keraguan terkait posisinya: ia lebih cocok sebagai bek kiri daripada bek tengah dalam formasi pertahanan tiga orang. Mungkin ia lebih cocok untuk mengisi posisi Pavlovic, yang sayangnya sudah dikunci oleh Cardinale.


    Selain itu, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, baik yang sederhana maupun yang rumit.


    Jika ingin mempertahankan Pulisic, perpanjangan kontrak dengan penyesuaian gaji akan menjadi hal yang krusial.


    Sementara itu, saat ini belum ada tawaran untuk Leao yang mampu memuaskan semua pihak. Yang paling parah adalah jika pada akhirnya tidak ada pembeli dan dia memutuskan untuk tetap tinggal. Namun, keputusannya untuk tetap tinggal, bahkan karena alasan lingkungan, tidak dapat dipertimbangkan. Membayangkan dia kembali ke ruang ganti Milan atau ke San Siro, setelah pernyataan-pernyataannya baru-baru ini, sangat, sangat berisiko. Itulah mengapa salah satu prioritas utama Rossoneri di musim panas ini adalah menemukan tawaran yang tepat untuk pemain asal Portugal tersebut.



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