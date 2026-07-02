Milan seharusnya tidak kehilangan Liberali, tetapi Alajbegovic lebih hebat

Liberali bukanlah Maradona, bukan pula Baggio, dan tentu saja tidak akan pernah mencapai level seperti itu. Namun, dia adalah pemain yang seharusnya tidak dilepas oleh Milan, terutama dengan kondisi seperti ini. Kesalahan mendasar terjadi tahun lalu, ketika manajemen Rossoneri memutuskan untuk melepasnya ke Catanzaro tanpa biaya transfer, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan kembali. Itulah kesalahan besarnya: tidak menyadari bahwa mereka memiliki seorang talenta di dalam tim. Mungkin dia tidak akan memiliki karier yang gemilang, tetapi klub Rossoneri sama sekali tidak seharusnya kehilangan kendali atasnya. Apalagi hanya dengan 3 juta, jika dihitung-hitung.

Kita berbicara tentang seorang pemain Italia, yang juga akan berguna untuk urusan kuota pemain lokal karena ia berasal dari akademi Milan. Anda tidak boleh mengambil risiko menyesal di masa depan dan melihat pemain Anda bersinar di klub lain. Dengan cara apa pun, kini Cardinale harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.

Saya yakin jawaban yang tepat adalah merekrut Kerim Alajbegovic, talenta Bosnia berusia 18 tahun yang bahkan lebih kuat dari Liberali, serta, dengan tinggi 186 cm, secara fisik jauh lebih kokoh. Ia tampil gemilang di Piala Dunia bersama Bosnia, hingga memicu komentar antusias dari Ibrahimovic: “Sebuah bintang telah lahir”. Ada desas-desus bahwa Milan diam-diam sedang mengupayakan transfer ini, yang tampaknya akan menjadi transfer besar mengingat nilai sang pemain.