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Andrea Longoni

Diterjemahkan oleh

Milan seharusnya tidak kehilangan Liberali, tetapi Alajbegovic lebih hebat

AC Milan
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Opinion
M. Liberali
K. Alajbegovic

Rossoneri tidak boleh mengambil risiko yang kelak akan membuat mereka menyesal dan melihat sang pemain bersinar di klub lain

Liberali bukanlah Maradona, bukan pula Baggio, dan tentu saja tidak akan pernah mencapai level seperti itu. Namun, dia adalah pemain yang seharusnya tidak dilepas oleh Milan, terutama dengan kondisi seperti ini. Kesalahan mendasar terjadi tahun lalu, ketika manajemen Rossoneri memutuskan untuk melepasnya ke Catanzaro tanpa biaya transfer, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan kembali. Itulah kesalahan besarnya: tidak menyadari bahwa mereka memiliki seorang talenta di dalam tim. Mungkin dia tidak akan memiliki karier yang gemilang, tetapi klub Rossoneri sama sekali tidak seharusnya kehilangan kendali atasnya. Apalagi hanya dengan 3 juta, jika dihitung-hitung.

Kita berbicara tentang seorang pemain Italia, yang juga akan berguna untuk urusan kuota pemain lokal karena ia berasal dari akademi Milan. Anda tidak boleh mengambil risiko menyesal di masa depan dan melihat pemain Anda bersinar di klub lain. Dengan cara apa pun, kini Cardinale harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.

Saya yakin jawaban yang tepat adalah merekrut Kerim Alajbegovic, talenta Bosnia berusia 18 tahun yang bahkan lebih kuat dari Liberali, serta, dengan tinggi 186 cm, secara fisik jauh lebih kokoh. Ia tampil gemilang di Piala Dunia bersama Bosnia, hingga memicu komentar antusias dari Ibrahimovic: “Sebuah bintang telah lahir”. Ada desas-desus bahwa Milan diam-diam sedang mengupayakan transfer ini, yang tampaknya akan menjadi transfer besar mengingat nilai sang pemain.

  • Di lini belakang, Goncalo Inacio sangat menjanjikan, namun ada keraguan terkait posisinya: ia lebih cocok sebagai bek kiri daripada bek tengah dalam formasi pertahanan tiga orang. Mungkin ia lebih cocok untuk mengisi posisi Pavlovic, yang sayangnya sudah dikunci oleh Cardinale.

    Selain itu, masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, baik yang rumit maupun yang tidak terlalu rumit. Jika ingin mempertahankan Pulisic, perpanjangan kontrak dengan penyesuaian gaji akan menjadi hal yang sangat penting.

    Sementara itu, saat ini belum ada tawaran untuk Leao yang mampu memuaskan semua pihak. Yang paling parah adalah jika pada akhirnya tidak ada pembeli dan dia memutuskan untuk tetap tinggal. Namun, keputusannya untuk tetap tinggal, bahkan karena alasan lingkungan, tidak dapat dipertimbangkan. Membayangkan untuk memasukkannya kembali ke ruang ganti Milan atau ke San Siro, setelah pernyataan-pernyataannya baru-baru ini, sangat, sangat berisiko. Itulah sebabnya, salah satu langkah krusial Rossoneri di musim panas ini adalah menemukan tawaran yang tepat untuk pemain asal Portugal tersebut.

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