Petualangan Christopher Nkunku di Milan pada dasarnya telah berakhir setelah hanya satu tahun. Penyerang kelahiran 1997 yang datang ke Milan dari Chelsea pada musim panas 2025 itu dimasukkan oleh Ruben Amorim ke dalam daftar pemain yang tidak berguna untuk proyeknya dan, karena itu, tersisih dari skuad serta masuk pasar transfer.

Hari ini ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga uji coba yang sedang dijalani AC Milan di Polandia melawan Manchester United dan pada hari Jumat ia meninggalkan Milanello karena alasan pribadi. Kini bursa transfer mulai bergerak untuknya dan, selain rumor yang mengaitkannya dengan Roma dan Manchester United, dalam beberapa jam terakhir dua klub lain juga telah maju.



