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Grafica Nkunku Bologna MilanCalciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, RB Leipzig dan Borussia Dortmund juga incar Nkunku: permintaan untuk menjualnya

AC Milan
C. Nkunku
Roma
RB Leipzig
Borussia Dortmund
Manchester United

Penyerang Prancis itu termasuk pemain yang dicoret oleh Amorim dan sedang mencari tim baru.

Petualangan Christopher Nkunku di Milan pada dasarnya telah berakhir setelah hanya satu tahun. Penyerang kelahiran 1997 yang datang ke Milan dari Chelsea pada musim panas 2025 itu dimasukkan oleh Ruben Amorim ke dalam daftar pemain yang tidak berguna untuk proyeknya dan, karena itu, tersisih dari skuad serta masuk pasar transfer.

Hari ini ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga uji coba yang sedang dijalani AC Milan di Polandia melawan Manchester United dan pada hari Jumat ia meninggalkan Milanello karena alasan pribadi. Kini bursa transfer mulai bergerak untuknya dan, selain rumor yang mengaitkannya dengan Roma dan Manchester United, dalam beberapa jam terakhir dua klub lain juga telah maju.


  • Ada Leipzig dan Dortmund

    Menurut laporan Matteo Moretto, Nkunku juga tengah dipantau dua klub top Jerman, yakni RB Leipzig dan Borussia Dortmund (yang hari ini menjalani laga persahabatan melawan Roma di Westfalenstadion).

    Bagi tim milik grup Red Bull itu, ini juga akan menjadi sebuah kepulangan yang sensasional, tempat Nkunku pada dasarnya meledak lewat musim terbaik dalam kariernya pada 2022/2023 yang kemudian membawanya ke Chelsea.

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  • Berapa yang diminta AC Milan

    Milan menginvestasikan 37 juta euro plus bonus 5 juta euro (yang tidak terealisasi) untuk membawa Nkunku ke Milan pada musim panas lalu. Agar tidak mencatat capital loss, mereka membutuhkan penjualan permanen senilai 30 juta euro (angka yang saat ini di luar harga pasar) atau peminjaman berbayar dengan opsi/kewajiban pembelian setidaknya sebesar 22,6 juta euro. Sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Milan berharap, di antara para pemain yang disingkirkan Amorim, pemain Prancis itu adalah yang saat ini jelas punya pasar paling besar.

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