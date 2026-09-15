Mantan pemain kedua tim, Gonçalo Ramos, akan memburu gol Eropa pertamanya dengan seragam AC Milan justru saat menghadapi Benfica, klub "lamanya". Laga ini akan menjadi laga spesial bagi nomor 9 AC Milan tersebut: bersama Benfica, mantan pemain PSG itu membukukan 106 penampilan dan 41 gol di tim utama. Mantan pemain PSG itu berbicara dalam konferensi pers: "Selalu spesial bermain di kandang. Saya belum lama di sini, saya belum bisa banyak bermain di San Siro. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi bermain di kandang berarti mendapat dukungan dari para suporter kami. Dan itu penting bagi kami".
Apakah Anda akan merayakan jika mencetak gol besok malam?
"Tidak, saya tidak akan merayakannya. Bagi saya, Benfica seperti rumah saya sendiri. Namun, saya tetap sangat ingin mencetak gol".