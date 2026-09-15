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Ramos Ufficiale Milan

Diterjemahkan oleh

Milan, Ramos: "Selalu spesial bermain di kandang. Saya sangat ingin mencetak gol"

AC Milan

Selain Ruben Amorim, Gonçalo Ramos juga berbicara dalam konferensi pers jelang Milan-Benfica besok malam.

Mantan pemain kedua tim, Gonçalo Ramos, akan memburu gol Eropa pertamanya dengan seragam AC Milan justru saat menghadapi Benfica, klub "lamanya". Laga ini akan menjadi laga spesial bagi nomor 9 AC Milan tersebut: bersama Benfica, mantan pemain PSG itu membukukan 106 penampilan dan 41 gol di tim utama. Mantan pemain PSG itu berbicara dalam konferensi pers: "Selalu spesial bermain di kandang. Saya belum lama di sini, saya belum bisa banyak bermain di San Siro. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi bermain di kandang berarti mendapat dukungan dari para suporter kami. Dan itu penting bagi kami".

Apakah Anda akan merayakan jika mencetak gol besok malam? 

"Tidak, saya tidak akan merayakannya. Bagi saya, Benfica seperti rumah saya sendiri. Namun, saya tetap sangat ingin mencetak gol". 



  • TENTANG KESULITAN DI AWAL

    Bagaimana tim bisa membantunya tampil sebaik mungkin?

    "Fokusnya tidak boleh tertuju pada saya dan pada apakah saya banyak mencetak gol atau tidak, tetapi saya percaya hal yang paling penting selalu kemenangan tim. Saya pikir jika kami semua berlari dan bekerja keras dengan cerdas serta sebagai sebuah tim, kami bisa melakukan sesuatu yang besar musim ini. Kami sedang membangun pemahaman yang bagus dan seiring berjalannya waktu kami akan semakin membaik. Lalu, tanpa diragukan lagi, gol-gol saya, assist saya, gol tim, dan kemenangan akan mulai datang. Saya pikir itulah aspek yang paling penting".


    Anda juga mendapat kritik dalam beberapa pekan terakhir karena baru mencetak satu gol...

    "Selalu ada anggapan bahwa penyerang harus selalu mencetak gol, tetapi tidak selalu seperti itu. Bisa saja saya bermain bagus tanpa mencetak gol. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai saya". 

    Kemarin Ibrahimovic berada di Milanello. Sebagai mantan penyerang, apakah dia memberi Anda saran?

    "Dia tidak memberi saya saran yang spesifik. Dia sangat baik, dia bertanya bagaimana semuanya berjalan. Dia menyambut saya di klub dan menyenangkan bisa mengandalkan kehadirannya. Memiliki dukungan dari seorang legenda dan sosok seperti dia itu penting".

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