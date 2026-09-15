Bagaimana tim bisa membantunya tampil sebaik mungkin?

"Fokusnya tidak boleh tertuju pada saya dan pada apakah saya banyak mencetak gol atau tidak, tetapi saya percaya hal yang paling penting selalu kemenangan tim. Saya pikir jika kami semua berlari dan bekerja keras dengan cerdas serta sebagai sebuah tim, kami bisa melakukan sesuatu yang besar musim ini. Kami sedang membangun pemahaman yang bagus dan seiring berjalannya waktu kami akan semakin membaik. Lalu, tanpa diragukan lagi, gol-gol saya, assist saya, gol tim, dan kemenangan akan mulai datang. Saya pikir itulah aspek yang paling penting".





Anda juga mendapat kritik dalam beberapa pekan terakhir karena baru mencetak satu gol...

"Selalu ada anggapan bahwa penyerang harus selalu mencetak gol, tetapi tidak selalu seperti itu. Bisa saja saya bermain bagus tanpa mencetak gol. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai saya".

Kemarin Ibrahimovic berada di Milanello. Sebagai mantan penyerang, apakah dia memberi Anda saran?

"Dia tidak memberi saya saran yang spesifik. Dia sangat baik, dia bertanya bagaimana semuanya berjalan. Dia menyambut saya di klub dan menyenangkan bisa mengandalkan kehadirannya. Memiliki dukungan dari seorang legenda dan sosok seperti dia itu penting".