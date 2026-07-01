Menurut laporan MilanNews.it, dari pertemuan tersebut terungkap keinginan Milan untuk mempertahankan Camarda dan Comotto dengan memperpanjang kontrak mereka.





Tujuannya adalah untuk menghindari terulangnya kasus seperti yang dialami Liberali, sekaligus melindungi klub, dengan perpanjangan kontrak setidaknya hingga 30 Juni 2031, disertai penyesuaian gaji bagi kedua pemain tersebut.





Ruben Amorim ingin melihat mereka secara langsung dan menilai sendiri bagaimana mereka dapat berkontribusi bagi Milan sepanjang musim ini.