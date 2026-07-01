Hari yang penting di Casa Milan bagi masa depan dua pemain muda Rossoneri. Seperti dilaporkan oleh Sportitalia, agen Beppe Riso dan Marianna Meccacci telah tiba di Via Aldo Rossi untuk membahas masa depan Francesco Camarda dan Christian Comotto. Keduanya lahir pada tahun 2008, dan pada awalnya akan bergabung dengan Tim Utama selama pemusatan latihan, namun sebelum bursa transfer ditutup, mereka diperkirakan akan dipinjamkan ke klub lain.
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Milan, pertemuan dengan agen Comotto dan Camarda: masa depan akan ditentukan, apa yang beredar
PEMINJAMAN TAHUNAN
Camarda dan Comotto bermain pada musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman. Penyerang tersebut membela Lecce, dengan total 23 penampilan di liga dan Coppa Italia (terkendala cedera pergelangan kaki yang parah), serta mencetak satu gol ke gawang Bologna; sementara gelandang tersebut bermain untuk Spezia, dengan 28 pertandingan di Serie B dan 2 di Coppa Italia. Kontrak Comotto dengan Milan akan berakhir pada 2028, sama seperti Camarda.
CAMARDA DAN COMOTTO: APA YANG TERUNGKAP DALAM Pertemuan DENGAN MILAN
Menurut laporan MilanNews.it, dari pertemuan tersebut terungkap keinginan Milan untuk mempertahankan Camarda dan Comotto dengan memperpanjang kontrak mereka.
Tujuannya adalah untuk menghindari terulangnya kasus seperti yang dialami Liberali, sekaligus melindungi klub, dengan perpanjangan kontrak setidaknya hingga 30 Juni 2031, disertai penyesuaian gaji bagi kedua pemain tersebut.
Ruben Amorim ingin melihat mereka secara langsung dan menilai sendiri bagaimana mereka dapat berkontribusi bagi Milan sepanjang musim ini.