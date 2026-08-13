Milan, pertemuan Cardinale-Amorim: Fofana, Tomori, dan Nkunku pergi. Loftus-Cheek dan Musah bertahan, jaminan dari Cardinale

Pelatih asal Portugal itu memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan sebagian besar pemain, antara Milanello dan tur, dan karena itu telah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.





Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang keluar dari proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga ikut muncul, berada di pasar setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan biaya mencapai 37 juta euro. Kini ia masuk shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain yang akan dilepas ini, pekerjaan sudah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik bagi transfer mereka, sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekannya serta tidak akan dipanggil untuk laga uji coba melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi pergi seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.





Dalam beberapa pekan ini, sebaliknya, yang berhasil meyakinkan pelatih asal Portugal itu dan karena itu akan bertahan adalah Loftus-Cheek dan Musah.