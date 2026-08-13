Gerry Cardinale ke Milanello dengan helikopter, untuk menentukan nasib AC Milan. Orang nomor satu RedBird itu, seperti yang telah diungkap dalam beberapa hari terakhir, tiba di pusat latihan di Carnago untuk bertemu tim dan pelatih.
Diterjemahkan oleh
Milan, pertemuan Cardinale-Amorim: Fofana, Tomori, dan Nkunku pergi. Loftus-Cheek dan Musah bertahan, jaminan dari Cardinale
Waktunya mengambil keputusan
Hari ini menjadi hari pengambilan keputusan, seperti yang telah diumumkan Amorim: telah diambil keputusan final mengenai siapa yang bisa bertahan dan siapa yang justru harus meninggalkan AC Milan, selain evaluasi terhadap bursa transfer pemain masuk, yang setelah kedatangan Ramos dan Gila sempat mengalami jeda panjang dan kini harus kembali bergerak dalam dua pekan terakhir Agustus, untuk membentuk AC Milan secara definitif.
Keluar dan masuk
Pelatih asal Portugal itu sudah mengatakannya dalam konferensi pers perkenalan: sebelum mengambil keputusan apa pun, ia harus lebih dulu menilai secara langsung para pemain yang tersedia. Amorim kemudian memaparkan ide-ide dan keputusannya kepada tim manajemen, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Gerry Cardinale.
Daftar pemain surplus
Pelatih asal Portugal itu memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan sebagian besar pemain, antara Milanello dan tur, dan karena itu telah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.
Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang keluar dari proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga ikut muncul, berada di pasar setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan biaya mencapai 37 juta euro. Kini ia masuk shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain yang akan dilepas ini, pekerjaan sudah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik bagi transfer mereka, sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekannya serta tidak akan dipanggil untuk laga uji coba melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi pergi seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.
Dalam beberapa pekan ini, sebaliknya, yang berhasil meyakinkan pelatih asal Portugal itu dan karena itu akan bertahan adalah Loftus-Cheek dan Musah.
Masuk
Terkait perekrutan pemain, Amorim mendapat jaminan bahwa Cardinale akan membeli para pemain yang diminta pelatih terlepas dari bagaimana dan kapan mereka yang berada di luar proyek akan dijual. Tim transfer Milan sedang bekerja baik untuk pemain masuk maupun keluar.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami