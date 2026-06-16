Milan, percaya pada Markus Krösche: berapa besar kompensasi yang akan dibayarkan kepada Eintracht Frankfurt

Setelah memulai kariernya sebagai asisten pelatih di Paderborn dan kemudian di Bayer Leverkusen, karier Krosche sebagai direktur teknis dimulai pada musim 2017/2018 kembali di Paderborn, sebelum berlanjut ke Leipzig dan Eintracht Frankfurt.





Dalam daftar prestasinya terdapat satu gelar Liga Europa, dua kali lolos ke Liga Champions, serta serangkaian final piala dan pencapaian lainnya saat menjabat sebagai kepala staf teknis di Leipzig. Di antara keputusan transfer yang paling tepat adalah perekrutan bek tengah Kroasia Gvardiol ke Leipzig (dibeli seharga 36 juta euro dan dijual kembali seharga 90 juta), bersama dengan Dani Olmo dan penyerang yang kini bermain di Milan, Christopher Nkunku, namun terutama yang berasal dari masa jabatannya di Frankfurt: Pacho, Ekitike, Kolo Muani, dan Marmoush sendiri telah menghasilkan sekitar 305 juta euro bagi klub Jerman tersebut.