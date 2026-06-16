Maju terus, dengan penuh keyakinan. Setelah menyelesaikan perekrutan Ruben Amorim, yang akan menandatangani kontrak hari ini sebagai pelatih baru, Milan berencana untuk mempercepat proses penunjukan kepala sepak bola. Pilihan utama adalah Markus Krösche, kelahiran 1980, yang telah mencapai kesepakatan lisan. Seperti dilaporkan Matteo Moretto, antara Milan dan eksekutif asal Jerman tersebut sudah dibahas soal dokumen, namun untuk mencapai kesepakatan, masih perlu dicapai kesepahaman dengan Eintracht Frankfurt. Mathias Beck, ketua dewan pengawas klub Jerman tersebut, untuk saat ini membantah adanya negosiasi: "Dari pihak AC Milan, tidak ada yang menghubungi kami terkait Markus Krösche. Dan kami, sebagai komite eksekutif Eintracht, setelah berdiskusi dengan Markus Krösche, tidak melihat tanda-tanda bahwa ia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada 2028."
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Milan, percaya pada Markus Krösche: berapa besar kompensasi yang akan dibayarkan kepada Eintracht Frankfurt
BERAPA BESAR KOMPENSASI YANG AKAN DITERIMA EINTRACHT?
Eintracht merasa terganggu dengan rumor tersebut, namun menyadari bahwa Krosche, yang bergabung dengan Frankfurt pada Juni 2021 setelah dua musim di Leipzig, ingin hengkang untuk mencari pengalaman baru di klub yang ambisius dan bergengsi. Untuk membebaskannya, Milan siap membayar kompensasi kepada pihak Jerman, yang diperkirakan akan kurang dari 7 juta euro. Pada akhirnya, ini hanya soal uang: Milan telah memilih Krosche, yang sudah menyetujui dan mendukung keputusan Amorim.
PUKULAN KROSCHE
Setelah memulai kariernya sebagai asisten pelatih di Paderborn dan kemudian di Bayer Leverkusen, karier Krosche sebagai direktur teknis dimulai pada musim 2017/2018 kembali di Paderborn, sebelum berlanjut ke Leipzig dan Eintracht Frankfurt.
Dalam daftar prestasinya terdapat satu gelar Liga Europa, dua kali lolos ke Liga Champions, serta serangkaian final piala dan pencapaian lainnya saat menjabat sebagai kepala staf teknis di Leipzig. Di antara keputusan transfer yang paling tepat adalah perekrutan bek tengah Kroasia Gvardiol ke Leipzig (dibeli seharga 36 juta euro dan dijual kembali seharga 90 juta), bersama dengan Dani Olmo dan penyerang yang kini bermain di Milan, Christopher Nkunku, namun terutama yang berasal dari masa jabatannya di Frankfurt: Pacho, Ekitike, Kolo Muani, dan Marmoush sendiri telah menghasilkan sekitar 305 juta euro bagi klub Jerman tersebut.