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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
Diterjemahkan oleh

Milan, nol menit untuk Diawara: proyek Amorim dan bocoran soal bursa transfer Januari

AC Milan

Diawara tiba di AC Milan pada musim panas lalu dari Troyes dengan biaya €3 juta plus bonus: sebuah investasi untuk masa depan

Sankhoun Diawara tiba pada akhir Juli di AC Milan, yang menginvestasikan sekitar 3 juta euro untuk merekrutnya dari Troyes. Pada 2025/26, ia awalnya berada di belakang dalam rotasi, tetapi berkat cedera eks Juventus Paolo Gozzi, ia perlahan merebut tempat di susunan sebelas pemain inti. Ia pun berkontribusi, dengan 14 penampilan (12 di antaranya sebagai starter), pada promosi klub ke Ligue 1, dan menegaskan dirinya sebagai andalan tim pada paruh kedua musim yang krusial. Ia juga mencatatkan dua penampilan bersama Timnas Prancis U-19, menjalani debut dalam laga persahabatan pada September 2024.


Awalnya kedatangannya diproyeksikan untuk Milan Futuro, tetapi sang pemain tidak yakin karena ia juga memiliki tawaran lain: panggilan dari Ruben Amorim untuk tim utama mengubah segalanya dan kesepakatan pun cepat rampung. "Ketika saya mengetahui klub ingin merekrut saya, saya merasa puas, senang, dan juga sedikit terkejut. Meski saya masih cukup muda, saya selalu mengagumi Alessandro Nesta dan karena itulah saya mengambil nomornya. Bek hebat lainnya tentu saja adalah Paolo Maldini". katanya pada hari presentasinya kepada para suporter di store di via Dante, Milan.

  • SIAPA DIAWARA

    Sebuah perekrutan yang terutama berorientasi pada masa depan mengingat usianya yang masih muda dan minimnya pengalaman yang telah dikumpulkan: Sankhoun Diawara adalah bek kidal dengan kualitas atletik yang menonjol, serta postur fisik yang impresif (tingginya 190 cm). Karakteristik terbaiknya adalah efektivitas dalam tekel, kemampuan melakukan antisipasi, dan kekuatan dalam duel udara: karakteristik yang membuatnya mampu memutus lini lawan, sekaligus kerap mengiringi serangan balik. Karakteristik ala Pavlovic, yang membuatnya bisa menjadi pelapis alami sang pemain.

    Meski berposisi asli sebagai bek tengah, fleksibilitasnya juga memungkinkannya dimainkan sebagai bek kiri. Sankhoun lahir di Paris pada 13 Januari 2006 dan, setelah pengalaman sepak bola pertamanya di FC Solitaires Paris dan CA Paris-Charenton, ia ditempa sebagai pesepak bola di akademi muda ESTAC Troyes. Ia menjalani debut tim utama pada November 2024 di Piala Prancis, kompetisi yang sama di mana setahun kemudian ia mencetak gol pertamanya di level profesional melawan UF Touraine.


    Ia selalu bermain dengan gelang putih di lengan kirinya. Meski nama depannya Sankhoun, semua orang memanggilnya "Papis": julukan yang diberikan oleh ibunya, yang berasal dari Guinea. Sejauh ini ia telah mengenakan seragam Prancis di tim nasional kelompok umur, tetapi berkat kewarganegaraan ganda Prancis dan Senegal (yang diwarisi dari ayahnya), masa depan internasionalnya masih sepenuhnya belum tertulis, antara Bleus dan Singa Teranga.

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  • Kesulitan awal

    Sejauh ini Diawara, begitu pula Comotto, masih menunggu untuk menjalani debut dengan seragam Milan dalam pertandingan resmi. Dalam hierarki, di depannya ada salah satu pilar tim seperti Pavlovic dan misinya, sejak awal, tampak nyaris mustahil. Amorim menilainya tinggi dan terus memotivasinya, latihan demi latihan, tetapi untuk saat ini dia masih belum menganggapnya siap: kesulitan awal, dalam memahami sepak bola Italia dan klub besar seperti Milan, memang sudah diperhitungkan.

  • PROYEK

    Untuk memulai era baru dengan langkah yang tepat, wajib membuat sesedikit mungkin kesalahan pada fase awal musim dan menghindari risiko melempar para pemain muda ke dalam persaingan tanpa persiapan yang memadai. Ldicoretnya dari daftar skuad untuk laga pertama Liga Europa melawan Benfica memang memicu perdebatan, tetapi itu mungkin bukan satu-satunya: Amorim sedang mempelajari momen yang tepat untuk memainkannya, baik sebagai starter maupun saat pertandingan berlangsung. Umpan balik yang datang dari Milanello positif, Diawara bekerja keras dan dengan baik. Ide AC Milan adalah mempertahankannya di dalam skuad sepanjang musim agar ia bisa menambah pengalaman bersama para pemimpin di ruang ganti, bursa transfer Januari seharusnya tidak menyangkut mantan pemain Troyes itu.

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