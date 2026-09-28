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Milan, neraca merah pertama bagi Cardinale setelah tiga laba beruntun: rugi 24 juta

AC Milan

AC Milan menutup tahun buku 2025-26 dengan kerugian sebesar 24 juta euro, yang sebagian besar ditopang oleh ekuitas bersih yang solid, sebesar 176 juta per 30 Juni 2026. Setelah tiga laba beruntun, RedBird mencatat laporan keuangan merah pertamanya: hasil ekonomi musim lalu terbebani oleh absennya dari kompetisi Eropa, yang berdampak negatif sebesar 70-80 juta.

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  • Neraca awal yang negatif

    Dewan direksi yang dipimpin Paolo Scaroni, yang menggelar rapat hari ini, dengan demikian menyetujui neraca negatif pertama di era Gerry Cardinale. Termasuk player trading, pendapatan tetap bertahan di angka 465 juta, dengan penurunan hanya 6% dibandingkan 2024-25. Catatan positif utama datang dari tren positif pendapatan inti, yang tidak terlalu bergantung pada partisipasi di kompetisi UEFA: sponsorship untuk pertama kalinya dalam sejarah klub melampaui ambang 100 juta; pemasukan dari stadion juga meningkat, berkat rata-rata penonton tertinggi di liga (lebih dari 72 ribu kehadiran) 


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  • UTANG DAN CATATAN

    Utang keuangan bersih memburuk menjadi 145 juta, dibandingkan 92 juta per 30 Juni 2025, sebagai dampak dari penggunaan jalur kredit yang lebih besar untuk mendukung investasi, pertumbuhan, dan proyek strategis perusahaan. "Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir memang memungkinkan klub untuk mempercepat strategi pertumbuhannya, dengan bertumpu pada model owner-operator RedBird, yang menggabungkan investasi jangka panjang dan kompetensi operasional. Dalam arah ini, termasuk penunjukan Massimo Calvelli, yang terjadi selama tahun buku berjalan, sebagai Chief Executive Officer Milan, yang tetap mempertahankan jabatannya sebagai Operating Partner RedBird", demikian bunyi pernyataan AC Milan, yang juga mengingatkan soal perkembangan pada proyek stadion baru, dengan akuisisi Meazza dan area sekitarnya, bersama Inter. "Stadion baru itu ditujukan untuk memperkuat profil ekonomi klub dan kemampuannya untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan daya saing olahraga".


  • PERNYATAAN RESMI

    Berikut pernyataan resmi klub AC Milan:


    "AC MILAN, SOLIDITAS DAN INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN


    Klub menutup tahun buku 2025/26 dengan pendapatan sebesar €464,6 juta: meski absen dari kompetisi Eropa, angka tersebut tetap berada di level yang mendekati dua musim rekor terakhir. Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir membuka fase baru investasi jangka panjang

    Dewan Direksi AC Milan telah menyetujui rancangan laporan keuangan terkait tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026, yang akan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


    Klub menutup musim 2025/26 dengan pendapatan sebesar €464,6 juta, tetap berada di level yang mendekati dua musim rekor terakhir: +1,7% dibandingkan 2023/24 dan -6% dibandingkan 2024/25. Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan klub menyerap sebagian signifikan dari dampak absennya mereka dari kompetisi Eropa, dengan menutup tahun buku dengan hasil bersih negatif sekitar €24 juta, setelah tiga musim beruntun mencatat laba.


    Sumber-sumber pendapatan utama, terutama yang tidak terlalu terkait dengan partisipasi di kompetisi Eropa, terus menunjukkan soliditas dan pertumbuhan. Pendapatan komersial tetap menunjukkan tren positif, dengan sponsorship untuk pertama kalinya dalam sejarah klub melampaui ambang €100 juta. Pendapatan ticketing Serie A juga meningkat: AC Milan menegaskan diri untuk tahun kedua beruntun sebagai klub dengan rata-rata penonton tertinggi di liga, yakni lebih dari 72 ribu kehadiran per pertandingan. Disiplin keuangan dan efisiensi operasional juga terus berkontribusi terhadap pengendalian biaya.


    Nilai merek juga terus bertumbuh: menurut Brand Finance, pada 2026 AC Milan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar €514 juta, +28% dalam setahun terakhir, sehingga menjadi klub sepak bola dengan pertumbuhan terbesar di tingkat global sejak 2021.


    Posisi Keuangan Bersih berada di angka €145,3 juta, dibandingkan sekitar €92 juta pada tahun buku sebelumnya, dengan ekuitas bersih sebesar €176,4 juta. Kenaikan ini terutama mencerminkan penggunaan fasilitas kredit yang lebih besar untuk mendukung investasi, pertumbuhan, dan proyek strategis klub.


    Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir memang memungkinkan klub mempercepat strategi pertumbuhannya, dengan bertumpu pada model owner-operator RedBird, yang menggabungkan investasi jangka panjang dan keahlian operasional. Sejalan dengan arah tersebut, dalam tahun buku ini Massimo Calvelli ditunjuk sebagai Chief Executive Officer AC Milan, sembari tetap menjalankan perannya sebagai Operating Partner RedBird.


    Proyek olahraga tetap menjadi pusat perhatian, didukung oleh investasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu ada stadion baru Milan, proyek transformasional jangka panjang utama klub. Dalam tahun buku ini, proyek tersebut mencapai tonggak bersejarah dengan akuisisi, pada 5 November 2025, Grande Funzione Urbana San Siro, termasuk Stadion Meazza dan area sekitarnya. Stadion baru itu ditujukan untuk memperkuat profil ekonomi klub serta kapasitasnya untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan daya saing olahraga".

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