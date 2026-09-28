Milan, neraca merah pertama bagi Cardinale setelah tiga laba beruntun: rugi 24 juta

Berikut pernyataan resmi klub AC Milan:





"AC MILAN, SOLIDITAS DAN INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN





Klub menutup tahun buku 2025/26 dengan pendapatan sebesar €464,6 juta: meski absen dari kompetisi Eropa, angka tersebut tetap berada di level yang mendekati dua musim rekor terakhir. Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir membuka fase baru investasi jangka panjang

Dewan Direksi AC Milan telah menyetujui rancangan laporan keuangan terkait tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2026, yang akan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.





Klub menutup musim 2025/26 dengan pendapatan sebesar €464,6 juta, tetap berada di level yang mendekati dua musim rekor terakhir: +1,7% dibandingkan 2023/24 dan -6% dibandingkan 2024/25. Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir telah memungkinkan klub menyerap sebagian signifikan dari dampak absennya mereka dari kompetisi Eropa, dengan menutup tahun buku dengan hasil bersih negatif sekitar €24 juta, setelah tiga musim beruntun mencatat laba.





Sumber-sumber pendapatan utama, terutama yang tidak terlalu terkait dengan partisipasi di kompetisi Eropa, terus menunjukkan soliditas dan pertumbuhan. Pendapatan komersial tetap menunjukkan tren positif, dengan sponsorship untuk pertama kalinya dalam sejarah klub melampaui ambang €100 juta. Pendapatan ticketing Serie A juga meningkat: AC Milan menegaskan diri untuk tahun kedua beruntun sebagai klub dengan rata-rata penonton tertinggi di liga, yakni lebih dari 72 ribu kehadiran per pertandingan. Disiplin keuangan dan efisiensi operasional juga terus berkontribusi terhadap pengendalian biaya.





Nilai merek juga terus bertumbuh: menurut Brand Finance, pada 2026 AC Milan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar €514 juta, +28% dalam setahun terakhir, sehingga menjadi klub sepak bola dengan pertumbuhan terbesar di tingkat global sejak 2021.





Posisi Keuangan Bersih berada di angka €145,3 juta, dibandingkan sekitar €92 juta pada tahun buku sebelumnya, dengan ekuitas bersih sebesar €176,4 juta. Kenaikan ini terutama mencerminkan penggunaan fasilitas kredit yang lebih besar untuk mendukung investasi, pertumbuhan, dan proyek strategis klub.





Soliditas yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir memang memungkinkan klub mempercepat strategi pertumbuhannya, dengan bertumpu pada model owner-operator RedBird, yang menggabungkan investasi jangka panjang dan keahlian operasional. Sejalan dengan arah tersebut, dalam tahun buku ini Massimo Calvelli ditunjuk sebagai Chief Executive Officer AC Milan, sembari tetap menjalankan perannya sebagai Operating Partner RedBird.





Proyek olahraga tetap menjadi pusat perhatian, didukung oleh investasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu ada stadion baru Milan, proyek transformasional jangka panjang utama klub. Dalam tahun buku ini, proyek tersebut mencapai tonggak bersejarah dengan akuisisi, pada 5 November 2025, Grande Funzione Urbana San Siro, termasuk Stadion Meazza dan area sekitarnya. Stadion baru itu ditujukan untuk memperkuat profil ekonomi klub serta kapasitasnya untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan daya saing olahraga".