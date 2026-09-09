Roma tidak dibangun dalam sehari. Di markas AC Milan ungkapan ini dianggap tepat untuk menggambarkan kampanye transfer musim panas lalu ketika Cardinale, bersama Amorim dan kelompok kerja terintegrasi, meletakkan fondasi untuk membangun tim yang akan semakin diperkuat pada bursa transfer musim dingin dengan perekrutan yang terarah tanpa batasan anggaran tertentu.
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Milan, nama baru untuk sisi kiri: Svensson, pemain serbabisa Borussia Dortmund, disukai
Belok ke kiri
Kabar yang datang kemarin dari Portugal, dengan negosiasi antara AC Milan dan Benfica untuk transfer Estupinan yang hanya gagal pada akhirnya karena keinginan Amorim, menegaskan bahwa klub itu menganggap sisi kiri mereka masih lemah dan sepenuhnya berniat untuk memperkuat area tersebut. Pemain tim nasional Ekuador itu, untuk saat ini, memberikan jaminan lebih besar dibanding Bartesaghi , tetapi dalam gagasan manajemen, level kualitas di posisi itu masih bisa ditingkatkan.
Ide Svensson
Di antara profil yang masuk radar manajemen AC Milan dan juga Juventus, nama Daniel Svensson menonjol, pemain sayap asal Swedia yang bermain untuk Borussia Dortmund. Ketertarikan AC Milan terhadap Daniel Svensson ini dilaporkan oleh portal Jerman yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, Fussballdaten. Menurut laporan tersebut, AC Milan telah meminta informasi. Svensson mengenakan seragam kuning-hitam sejak Februari 2025 ketika ia tiba di Jerman dengan status pinjaman dari klub Denmark, Nordsjælland. Pada akhir musim, Borussia Dortmund mengaktifkan opsi pembelian senilai 6,5 juta euro, setelah diyakinkan oleh penampilan pemain kelahiran 2002 tersebut.
SIAPA SVENSSON
Svensson pada dasarnya merupakan seorang bek sayap yang ofensif, tetapi sepanjang kariernya ia berkembang menjadi benar-benar pemain serbabisa: intensitasnya memungkinkannya bermain juga di lini tengah, ia punya kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan daya tahan yang menonjol. Dalam laga kemarin di Liga Champions melawan Villarreal, ia menampilkan performa bernilai 7 saat bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi tiga bek.
Kemampuan atletik yang menonjol, dipadukan dengan kecerdasan taktis yang jelas dan kemampuan membalikkan permainan dengan cepat, membuat Svensson menjadi pemain dengan karakteristik yang tepat untuk bermain sebagai pemain sayap di seluruh sisi lapangan dalam skema 3-4-2-1 milik Amorim. Sebuah profil yang akan masuk dengan sempurna ke dalam mekanisme permainan yang diusung oleh pelatih asal Portugal itu, pelatih yang sejak lama selalu memperhatikan pencarian pemain-pemain yang mampu menjamin lebar permainan maksimal, dorongan yang konstan, dan cakupan besar dalam fase bertahan.
Menurut kabar dari Fussballdaten nilai Svensson berada di kisaran 40 hingga 45 juta euro.
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