Svensson pada dasarnya merupakan seorang bek sayap yang ofensif, tetapi sepanjang kariernya ia berkembang menjadi benar-benar pemain serbabisa: intensitasnya memungkinkannya bermain juga di lini tengah, ia punya kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan daya tahan yang menonjol. Dalam laga kemarin di Liga Champions melawan Villarreal, ia menampilkan performa bernilai 7 saat bermain sebagai bek tengah kiri dalam formasi tiga bek.





Kemampuan atletik yang menonjol, dipadukan dengan kecerdasan taktis yang jelas dan kemampuan membalikkan permainan dengan cepat, membuat Svensson menjadi pemain dengan karakteristik yang tepat untuk bermain sebagai pemain sayap di seluruh sisi lapangan dalam skema 3-4-2-1 milik Amorim. Sebuah profil yang akan masuk dengan sempurna ke dalam mekanisme permainan yang diusung oleh pelatih asal Portugal itu, pelatih yang sejak lama selalu memperhatikan pencarian pemain-pemain yang mampu menjamin lebar permainan maksimal, dorongan yang konstan, dan cakupan besar dalam fase bertahan.





Menurut kabar dari Fussballdaten nilai Svensson berada di kisaran 40 hingga 45 juta euro.