Modric masih menghadirkan kegembiraan sepak bola bahkan di usia 41 tahun, tetapi ia tidak bisa dianggap abadi. Milan harus menatap masa depan bahkan tanpa cahaya legenda Kroasia itu dan wajar jika mulai memikirkan solusi alternatif untuk masa depannya. Untuk saat ini, di puncak daftar ada pemain kelahiran 2003 Alex Scott milik Bournemouth, yang beberapa hari lalu menjalani debut bersama Inggris (tepat melawan Modric). Kendala yang tidak kecil untuk mendatangkan gelandang Inggris itu adalah valuasi tinggi yang dipasang klub Inggris tersebut: angkanya disebut berada di kisaran 60 hingga 70 juta poundsterling. Dengan angka seperti itu, akan sulit bagi AC Milan untuk membuka negosiasi.





Situasinya berbeda untuk gelandang Swedia bertalenta, tetapi berdarah Tunisia, Yasin Ayari, pemain 2003 lain di Premier League, milik Brighton: Seagulls masih belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada 2027, meski negosiasi terus berjalan.