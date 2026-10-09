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Milan, muncul ide Ayari: gelandang Swedia itu kontraknya akan habis bersama Brighton

AC Milan

AC Milan memikirkan masa depan jika ini menjadi musim terakhir Modric: bukan hanya Scott, Ayari dari Brighton juga ada dalam daftar.

Modric masih menghadirkan kegembiraan sepak bola bahkan di usia 41 tahun, tetapi ia tidak bisa dianggap abadi. Milan harus menatap masa depan bahkan tanpa cahaya legenda Kroasia itu dan wajar jika mulai memikirkan solusi alternatif untuk masa depannya. Untuk saat ini, di puncak daftar ada pemain kelahiran 2003 Alex Scott milik Bournemouth, yang beberapa hari lalu menjalani debut bersama Inggris (tepat melawan Modric). Kendala yang tidak kecil untuk mendatangkan gelandang Inggris itu adalah valuasi tinggi yang dipasang klub Inggris tersebut: angkanya disebut berada di kisaran 60 hingga 70 juta poundsterling. Dengan angka seperti itu, akan sulit bagi AC Milan untuk membuka negosiasi.


Situasinya berbeda untuk gelandang Swedia bertalenta, tetapi berdarah Tunisia, Yasin Ayari, pemain 2003 lain di Premier League, milik Brighton: Seagulls masih belum mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada 2027, meski negosiasi terus berjalan.

  • Piala Dunia sebagai batu loncatan

    Musim 2025/2026 jelas menjadi musim yang penting bagi Ayari: musim yang sangat bagus bersama Brighton dan Piala Dunia yang dijalaninya sebagai protagonis bersama Swedia. Brace yang dicetaknya ke gawang Tunisia, negara asalnya, menjadi gambaran dari senjata utama dalam repertoarnya: Yasin melepaskan tembakan ke gawang dengan sangat baik dan juga sangat piawai menciptakan ruang untuk menembak. Kualitas utamanya adalah kemampuan bergerak di antara lini, memadukan dinamisme dan teknik. Ia bisa bermain di ruang sempit, melewati lawan, dan ikut menopang serangan, tanpa mengorbankan kerja dalam fase tanpa bola. Ia bisa bermain baik sebagai playmaker di depan lini pertahanan maupun sebagai gelandang serang, sebuah karakteristik yang membuatnya semakin menarik untuk sepak bola ala Amorim.



  • Milan memantau peluang untuk mendapatkan rekrutan besar secara gratis

    Musim panas lalu Roma, atas permintaan spesifik Gasperini, sempat bergerak konkret untuk Ayari sebelum mengerem di hadapan permintaan Brighton sebesar 45 juta euro. Kini situasinya benar-benar berbeda, Brighton mendorong perpanjangan kontrak, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, Ayari akan berstatus bebas di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan AC Milan yang memantau situasi ini dengan sangat serius selama beberapa pekan terakhir.

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