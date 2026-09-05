Milan, Mourinho telah mengatakan 'tidak' untuk Endrick: AC Milan akan mencoba lagi pada Januari, strateginya

Sejauh ini, Endrick sama sekali belum terlihat dengan seragam Real Madrid karena masih berkutat dengan cedera. Terlepas dari urusan otot, harapan Milan adalah sang pemain tiba di Milanello pada Januari dengan status pinjaman disertai hak tebus. Sebuah target yang juga akan sangat bergantung pada bagaimana dan kapan Mourinho akan menggunakan pemain kelahiran 2006 itu pada bagian pertama musim ini.





Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja itu pasti akan mencoba lagi terlepas dari apa pun. Sebab pemain Brasil itu bisa dimainkan baik sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang di belakang Goncalo Ramos. Endrick hanyalah kasus paling mencolok dari strategi yang jelas: target-target yang sebelumnya lepas akan kembali menjadi relevan karena klub menilai mereka baru memulai proses membangun skuad yang kompetitif untuk meraih kemenangan.