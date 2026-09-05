Amorim penuh semangat menjelang big match pertamanya sebagai pelatih Milan. Fokus sepenuhnya tertuju pada Juventus, tetapi pelatih asal Portugal itu tak bisa menghindari pertanyaan soal bursa transfer dalam konferensi pers sehari sebelum laga, sambil menunjukkan soliditas internal yang tampaknya menjadi titik awal proyek ini: "Saya berbicara dengan Cardinale dan Calvelli setiap hari, jadi wajar mereka ada di sini. Bagi kalian mungkin tidak, tetapi bagi saya iya. Saya sangat puas dengan bursa transfer. Kami punya pemain-pemain baru yang merupakan level teratas dan akan membantu kami sepanjang musim, juga di masa depan. Itulah tujuan kami. Saya juga ingin menyinggung bagaimana Milan bekerja: semua orang harus sejalan soal beberapa pemain yang akan direkrut"
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Milan, Mourinho telah mengatakan 'tidak' untuk Endrick: AC Milan akan mencoba lagi pada Januari, strateginya
Dua penyerang untuk sementara waktu
Bursa transfer memberi dan bursa transfer mengambil: Milan menuntaskan perekrutan Goncalo Ramos bahkan tiga hari sebelum dimulainya jendela transfer musim panas. Kepercayaan itu datang secara langsung, spontan, dan diputuskan oleh semua pihak. biaya transfernya (70 juta euro terjamin) membuat klub kehilangan kemungkinan untuk merekrut pelapis penyerang Portugal itu secara permanen. Dari pertimbangan ini dan garis kebijakan yang kuat soal pengembangan pemain muda lahirlah perpanjangan kontrak Camarda hingga 30 Juni 2031, dengan opsi satu tahun tambahan sampai 2032. Lalu keputusan konsekuensinya adalah mempromosikannya menjadi satu-satunya alternatif bagi pemain Portugal itu. Setidaknya hingga Januari, ketika kelompok kerja strategis akan mengevaluasi situasi dengan mengumpulkan data dari empat bulan pertama musim ini.
Tidak untuk Mou
Sebenarnya AC Milan telah bekerja cukup lama, setidaknya sekitar 15 hari, untuk mendatangkan rekrutan bintang lima bagi lini serang: sosok yang dipilih adalah Endrick, penyerang Brasil kelahiran 2006 milik Real Madrid. Cardinale membicarakannya langsung dengan petinggi Real Madrid, tetapi kemudian menghadapi penolakan keras dari Josè Mourinho: mantan Special One itu memberikan pendapat negatif soal kepergian mantan pemain Palmeiras tersebut dengan status pinjaman. Dengan segala penyesalan bagi AC Milan dan Roma.
Cardinale akan memarahi kami
Sejauh ini, Endrick sama sekali belum terlihat dengan seragam Real Madrid karena masih berkutat dengan cedera. Terlepas dari urusan otot, harapan Milan adalah sang pemain tiba di Milanello pada Januari dengan status pinjaman disertai hak tebus. Sebuah target yang juga akan sangat bergantung pada bagaimana dan kapan Mourinho akan menggunakan pemain kelahiran 2006 itu pada bagian pertama musim ini.
Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja itu pasti akan mencoba lagi terlepas dari apa pun. Sebab pemain Brasil itu bisa dimainkan baik sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang di belakang Goncalo Ramos. Endrick hanyalah kasus paling mencolok dari strategi yang jelas: target-target yang sebelumnya lepas akan kembali menjadi relevan karena klub menilai mereka baru memulai proses membangun skuad yang kompetitif untuk meraih kemenangan.
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