Christian Pulisic & Mike Maignan Bawa AC Milan Bekuk Inter Milan Di Derby Della Madonnina, Massimiliano Allegri Cetak Rekor 100 Kemenangan Bersama Rossoneri

AC Milan berhasil mengejutkan rival sekotanya, Inter Milan, dalam laga Derby della Madonnina yang penuh drama dan tensi tinggi. Bermain di Giuseppe Meazza, Senin (24/11) dini hari WIB tadi, Rossoneri sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat kombinasi serangan balik mematikan Christian Pulisic dan aksi heroik Mike Maignan di bawah mistar gawang.

Kemenangan ini sangat krusial bagi Milan, tidak hanya karena gengsi derby, tetapi juga dampaknya di papan klasemen. Hasil ini membawa pasukan Massimiliano Allegri melesat ke posisi kedua klasemen Serie A, menempel ketat AS Roma di puncak. Sebaliknya, Inter harus rela turun ke peringkat keempat setelah gagal memanfaatkan dominasi permainan mereka.

Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi Allegri yang mencatatkan sejarah baru. Kemenangan atas Inter ini menjadi kemenangan ke-100 baginya di semua kompetisi bersama AC Milan, menempatkannya sejajar dengan pelatih-pelatih legendaris dalam sejarah klub.

Namun, di balik kemenangan ini, Allegri tetap memberikan peringatan keras kepada skuadnya. Meski mampu tampil gemilang di laga besar, ia menyoroti inkonsistensi tim saat menghadapi lawan yang lebih kecil, sebuah kelemahan yang harus segera diperbaiki jika ingin bersaing memperebutkan Scudetto.