Akan hengkang dari Milan karena tidak masuk dalam proyek teknis Ruben Amorim, Christopher Nkunku bisa kembali ke Bundesliga: tepatnya ke Leipzig, tempat ia benar-benar melejit sebelum pindah ke Chelsea pada 2023. Dalam beberapa jam terakhir, klub Jerman itu telah menjalin kontak dengan pihak perwakilan sang pemain asal Prancis, dengan Milan yang terbuka untuk peminjaman.
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Milan membuka opsi peminjaman untuk Nkunku: kontak baru dengan Leipzig dan Galatasaray
Leipzig di depan Roma dan Manchester United
Tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga persahabatan yang dijalani AC Milan di Polandia melawan Manchester United, pada Jumat ia meninggalkan Milanello karena alasan pribadi, lalu kembali berlatih secara terpisah. Kini bursa transfer mulai bergerak untuk dirinya dan, selain rumor yang menyebut ia menjadi incaran Roma dan Manchester United, dalam beberapa jam terakhir klub Red Bull juga telah maju dengan langkah konkret.
Waspadai Galatasaray
Menyusul perkembangan kemarin, terutama yang berkaitan dengan Rafael Leão, Milan dan Galatasaray juga mengadakan pembicaraan terkait Nkunku, dengan kontak lain dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan.
Berapa yang diminta AC Milan
AC Milan menginvestasikan 37 juta euro plus bonus 5 juta euro (yang tidak terpenuhi) untuk membawa Nkunku ke Milan pada musim panas lalu. Agar tidak mengalami capital loss, mereka membutuhkan penjualan permanen senilai 30 juta euro (angka yang saat ini di luar harga pasar) atau pinjaman berbayar dengan opsi/kewajiban tebus setidaknya 22,6 juta euro. Namun dalam beberapa jam terakhir, Rossoneri juga membuka kemungkinan dengan formula pinjaman dengan opsi tebus.
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