Milan membuka opsi peminjaman untuk Nkunku: kontak baru dengan Leipzig dan Galatasaray

AC Milan menginvestasikan 37 juta euro plus bonus 5 juta euro (yang tidak terpenuhi) untuk membawa Nkunku ke Milan pada musim panas lalu. Agar tidak mengalami capital loss, mereka membutuhkan penjualan permanen senilai 30 juta euro (angka yang saat ini di luar harga pasar) atau pinjaman berbayar dengan opsi/kewajiban tebus setidaknya 22,6 juta euro. Namun dalam beberapa jam terakhir, Rossoneri juga membuka kemungkinan dengan formula pinjaman dengan opsi tebus.