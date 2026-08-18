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Christopher Nkunku MilanGetty Images

Diterjemahkan oleh

Milan membuka opsi peminjaman untuk Nkunku: kontak baru dengan Leipzig dan Galatasaray

AC Milan
RB Leipzig

Penyerang asal Prancis itu kini sudah tidak lagi masuk dalam proyek Amorim dan memiliki beberapa tawaran untuk menemukan klub baru: tim Jerman jadi favorit, Roma patut diperhatikan.

Akan hengkang dari Milan karena tidak masuk dalam proyek teknis Ruben Amorim, Christopher Nkunku bisa kembali ke Bundesliga: tepatnya ke Leipzig, tempat ia benar-benar melejit sebelum pindah ke Chelsea pada 2023. Dalam beberapa jam terakhir, klub Jerman itu telah menjalin kontak dengan pihak perwakilan sang pemain asal Prancis, dengan Milan yang terbuka untuk peminjaman.

  • Leipzig di depan Roma dan Manchester United

    Tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga persahabatan yang dijalani AC Milan di Polandia melawan Manchester United, pada Jumat ia meninggalkan Milanello karena alasan pribadi, lalu kembali berlatih secara terpisah. Kini bursa transfer mulai bergerak untuk dirinya dan, selain rumor yang menyebut ia menjadi incaran Roma dan Manchester United, dalam beberapa jam terakhir klub Red Bull juga telah maju dengan langkah konkret.


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  • Waspadai Galatasaray

    Menyusul perkembangan kemarin, terutama yang berkaitan dengan Rafael Leão, Milan dan Galatasaray juga mengadakan pembicaraan terkait Nkunku, dengan kontak lain dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan.

  • Berapa yang diminta AC Milan

    AC Milan menginvestasikan 37 juta euro plus bonus 5 juta euro (yang tidak terpenuhi) untuk membawa Nkunku ke Milan pada musim panas lalu. Agar tidak mengalami capital loss, mereka membutuhkan penjualan permanen senilai 30 juta euro (angka yang saat ini di luar harga pasar) atau pinjaman berbayar dengan opsi/kewajiban tebus setidaknya 22,6 juta euro. Namun dalam beberapa jam terakhir, Rossoneri juga membuka kemungkinan dengan formula pinjaman dengan opsi tebus.

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