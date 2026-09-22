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Milan, mantan CEO Giorgio Furlani resmi keluar dari klub AC Milan

AC Milan

Giorgio Furlani, mantan CEO AC Milan, resmi keluar dari klub. Susunan baru dewan direksi

Pada 25 Mei lalu, melalui pernyataan bersama, Red Bird menetapkan pemecatan sekaligus seluruh area olahraga dan jajaran manajemen. Giorgio Furlani, mantan CEO AC Milan, secara formal tetap menjabat hingga hari ini: dokumen visura kamar dagang memang menunjukkan susunan organisasi baru klub rossoneri itu dan nama mantan CEO tersebut sudah tidak lagi tercantum dalam dewan direksi. 

  • Susunan dewan direksi baru

    Berikut susunannya: 

    KETUA DEWAN DIREKSI
    Paolo Scaron

    DIREKTUR UTAMA
    Massimo Calvelli

    ANGGOTA DEWAN
    Gerry Cardinale
    Stefano Cocirio
    Randy Lewis Levine
    Riccardo Stefanelli
    Robert Jay Klein
    David Castelblanco
    Alfredo Craca

    Di X, pengacara Felice Raimondo menjelaskan: "Dewan direksi kini telah mencapai jumlah minimumnya: pasal 15 anggaran dasar menetapkan bahwa dewan terdiri dari minimal sembilan hingga maksimal lima belas anggota, yang ditunjuk oleh rapat umum biasa".

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