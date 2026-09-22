Pada 25 Mei lalu, melalui pernyataan bersama, Red Bird menetapkan pemecatan sekaligus seluruh area olahraga dan jajaran manajemen. Giorgio Furlani, mantan CEO AC Milan, secara formal tetap menjabat hingga hari ini: dokumen visura kamar dagang memang menunjukkan susunan organisasi baru klub rossoneri itu dan nama mantan CEO tersebut sudah tidak lagi tercantum dalam dewan direksi.