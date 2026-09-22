Pada 25 Mei lalu, melalui pernyataan bersama, Red Bird menetapkan pemecatan sekaligus seluruh area olahraga dan jajaran manajemen. Giorgio Furlani, mantan CEO AC Milan, secara formal tetap menjabat hingga hari ini: dokumen visura kamar dagang memang menunjukkan susunan organisasi baru klub rossoneri itu dan nama mantan CEO tersebut sudah tidak lagi tercantum dalam dewan direksi.
AC Milan
Diterjemahkan oleh
Milan, mantan CEO Giorgio Furlani resmi keluar dari klub AC Milan
Susunan dewan direksi baru
Berikut susunannya:
KETUA DEWAN DIREKSI
Paolo Scaron
DIREKTUR UTAMA
Massimo Calvelli
ANGGOTA DEWAN
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
Di X, pengacara Felice Raimondo menjelaskan: "Dewan direksi kini telah mencapai jumlah minimumnya: pasal 15 anggaran dasar menetapkan bahwa dewan terdiri dari minimal sembilan hingga maksimal lima belas anggota, yang ditunjuk oleh rapat umum biasa".
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