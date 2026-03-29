Milan, Loftus-Cheek sudah pulih: ia akan bermain dengan pelindung khusus saat melawan Napoli

Berita baik datang dari ruang perawatan Rossoneri karena Ruben Loftus-Cheek kini secara resmi dinyatakan pulih dan siap diturunkanoleh Massimiliano Allegri menjelang laga liga pada pekan ke-31 Serie A melawan Napoli.

Pelatih asal Livorno itu pun akan memiliki senjata tambahan untuk pertandingan tandang yang krusial di Stadion Maradona melawan tim asuhan Antonio Conte, dengan gelandang asal Inggris tersebut dapat diturunkan setelah menjalani operasi akibat cedera wajah yang dialaminya dalam laga kandang melawan Parma.