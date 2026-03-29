Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Milan, Loftus-Cheek sudah pulih: ia akan bermain dengan pelindung khusus saat melawan Napoli

Massimiliano Allegri akan dapat kembali mengandalkan gelandang asal Inggris tersebut menjelang pertandingan berikutnya.

Berita baik datang dari ruang perawatan Rossoneri karena Ruben Loftus-Cheek kini secara resmi dinyatakan pulih dan siap diturunkanoleh Massimiliano Allegri menjelang laga liga pada pekan ke-31 Serie A melawan Napoli.

Pelatih asal Livorno itu pun akan memiliki senjata tambahan untuk pertandingan tandang yang krusial di Stadion Maradona melawan tim asuhan Antonio Conte, dengan gelandang asal Inggris tersebut dapat diturunkan setelah menjalani operasi akibat cedera wajah yang dialaminya dalam laga kandang melawan Parma.

  • PERLINDUNGAN KHUSUS

    Dalam laga uji coba internal kemarin di Milanello melawan para pemain muda Milan Futuro, Loftus-Cheek bermain penuh dalam pertandingan tersebut, serta ikut serta secara aktif dalam sesi latihan yang dipimpin Allegri. Dengan demikian, ia dapat dianggap telah pulih sepenuhnya untuk pertandingan melawan Napoli.

    Pemain asal Inggris ini akan bermain, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, dengan pelindung khusus yang akan melindunginya setelah mengalami patah rahang bulan lalu dalam bentrokan dengan Corvi.

  • APA YANG TELAH DILAKUKAN

    Mari kita ingat kembali apa yang terjadi.

    Pada menit kedelapan pertandingan melawan Parma, saat menerima umpan silang dari Saelemaekers, Loftus-Cheek berlari ke dalam kotak penalti untuk mengejar bola, dan bertabrakan dengan kiper Gialloblù, Corvi, yang keluar dengan tinju terkepal. Hampir pingsan akibat benturan tersebut, ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar, di mana ditemukan patah pada gigi atas dan tulang alveolar rahang atas, yang memaksanya menjalani operasi dan absen sejak saat itu.

