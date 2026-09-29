Menurut laporan Sportmediaset, pemeriksaan yang dijalaninya hari ini mengonfirmasi bahwa untuk Pavlovic ini hanya sekadar kelelahan otot ringan yang disebabkan baik oleh benturan yang dialaminya maupun tingginya menit bermain yang dijalaninya sejauh ini, baik bersama klub maupun tim nasional. Ia dipastikan akan tetap beristirahat pada laga berikutnya melawan Jerman dan baru setelah itu akan dievaluasi apakah ia akan kembali diserahkan ke Rubern Amorim atau tidak.