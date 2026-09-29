AC Milan bisa bernapas lega: masalah yang dialami Strahinja Pavlovic tidak seserius seperti yang diperkirakan pada awalnya. Bek Serbia itu meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih pada menit ke-71 laga Nations League antara Serbia dan Belanda, yang berakhir dengan kekalahan timnasnya 1-2. Pemeriksaan yang dijalaninya hari ini, bagaimanapun, menyingkirkan adanya cedera.
Milan, lega untuk Pavlovic: tidak ada cedera yang terdeteksi
Memar parah pada tahap awal
Tingkat kekhawatiran sempat meningkat ketika bek tersebut meminta pergantian paksa pada menit ke-71 babak kedua pertandingan setelah menerima benturan keras di lapangan. Pada awalnya di Serbia disebutkan bahwa itu adalah memar parah, dengan bek tengah tersebut meninggalkan lapangan sambil tertatih-tatih.
Hanya kelelahan
Menurut laporan Sportmediaset, pemeriksaan yang dijalaninya hari ini mengonfirmasi bahwa untuk Pavlovic ini hanya sekadar kelelahan otot ringan yang disebabkan baik oleh benturan yang dialaminya maupun tingginya menit bermain yang dijalaninya sejauh ini, baik bersama klub maupun tim nasional. Ia dipastikan akan tetap beristirahat pada laga berikutnya melawan Jerman dan baru setelah itu akan dievaluasi apakah ia akan kembali diserahkan ke Rubern Amorim atau tidak.
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