Sebuah sore yang dipenuhi kebersamaan dan kebahagiaan. Mata-mata yang berseri-seri dari sekitar dua puluh pasien, baik anak-anak maupun remaja, berusia antara 2 bulan hingga 17 tahun, serta mata Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek, dan para pemain muda Milan Futuro, Jacopo Sardo dan Filippo Piermarini, yang mengunjungi anak-anak yang dirawat di Rumah Sakit Del Ponte di Varese. Tanda tangan, hadiah, dan obrolan ringan dengan para pasien muda, yang sangat menghargai kunjungan yang secara rutin dilakukan oleh Milan.
Milan, kunjungan ke para pasien cilik: "Menyenangkan bagi mereka, tapi juga bagi kami: kami melihat ketangguhan mereka"
KATA-KATA DALAM KANDANG
"Mereka adalah anak-anak dengan kekuatan yang luar biasa: mereka membuat kita menyadari apa yang sebenarnya penting. Ini bukan pertama kalinya; kami sering mencoba menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Sungguh indah mencoba menghadirkan senyuman bagi anak-anak dan keluarga mereka, yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Hal terindah adalah memiliki waktu untuk mengenal anak-anak ini, membuat mereka memahami bahwa kami adalah orang biasa, dengan ketakutan dan pikiran yang sama. Kami terkesan dengan kekuatan dan senyuman yang mereka tunjukkan. Mereka membuat kita merenung: terkadang kita terjebak dalam masalah-masalah yang sangat kecil," kata Gabbia.
PERNYATAAN PARA ANAK MUDA MILAN FUTURO
"Itu adalah pengalaman yang sangat mengharukan. Memang tidak mudah menghadapi situasi seperti itu, tetapi melihat senyuman setelah sebuah tindakan kecil adalah sesuatu yang tak terlupakan. Kami berharap bisa melakukannya lagi, karena hal itu memberi banyak hal." Kunjungan ini merupakan bagian dari program yang lebih luas. Dalam beberapa bulan terakhir, sektor akademi muda Milan telah menggalang donasi mainan dan dana, dengan melibatkan para remaja dan keluarga.
Sebuah sinyal yang kuat dari Milan, sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat setempat.