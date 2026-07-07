Milan, kualitas yang berkuasa: Amorim memilih dua gelandang serang, Karetsas dan Uzun masuk dalam daftar

Nama Can Uzun terus santer dibicarakan dalam kaitannya dengan Milan: pemain berbakat kelahiran 2006 dari Eintracht Frankfurt ini dilaporkan tidak hanya dipantau dengan cermat oleh Rossoneri untuk masa depan, tetapi juga oleh Napoli yang kini dilatih oleh mantan pelatih Massimiliano Allegri.

Namun, harganya sudah sangat tinggi: klub Jerman tersebut dilaporkan meminta sekitar 45 juta euro untuk melepas Uzun.