Keseimbangan sebagai konsep yang menggerakkan segalanya. Formasi pertahanan tiga pemain dapat tetap diterapkan di bawah Amorim, meskipun dengan pendekatan taktis yang berbeda. Hal baru yang sesungguhnya terletak pada pencarian pemain yang mampu berkontribusi di lapangan tengah untuk membangun serangan, menciptakan peluang, dan mencetak gol. Dua gelandang serang di belakang penyerang tengah yang akan diisi oleh Goncalo Ramos; arahan ini juga jelas dalam kebijakan transfer. Yang terpenting, diperlukan penjualan Leao seharga 60 juta euro untuk membiayai satu atau dua rekrutan baru, mengingat Nkunku dan Pulisic akan dipertahankan.
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Milan, kualitas yang berkuasa: Amorim memilih dua gelandang serang, Karetsas dan Uzun masuk dalam daftar
KARESTSAS KEMBALI MENJADI PERBINCANGAN, Harganya 40 Juta Euro
Bagian pemandu bakat Rossoneri telah memantau pemain ini sejak Maret lalu: Konstantinos Karetsas, pemain kelahiran 2007 yang membela Genk dan tim nasional Yunani. Meskipun usianya masih sangat muda, ia telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan sebagai pemain profesional, baik bersama klub maupun tim nasional Yunani. Talenta muda dari klub Belgia ini baru saja memperpanjang kontraknya beberapa bulan lalu hingga tahun 2029, sehingga tidak akan mudah untuk memboyongnya dari klub Belgia tersebut, yang menilai pemain berbakatnya ini sekitar 40 juta euro.
UZUN DI KEDATARAN TINGGI
Nama Can Uzun terus santer dibicarakan dalam kaitannya dengan Milan: pemain berbakat kelahiran 2006 dari Eintracht Frankfurt ini dilaporkan tidak hanya dipantau dengan cermat oleh Rossoneri untuk masa depan, tetapi juga oleh Napoli yang kini dilatih oleh mantan pelatih Massimiliano Allegri.
Namun, harganya sudah sangat tinggi: klub Jerman tersebut dilaporkan meminta sekitar 45 juta euro untuk melepas Uzun.
PERSaINGAN UNTUK ALAJBEGOVIC
Lebih berperan sebagai penyerang sayap daripada gelandang serang, namun dengan bakat yang telah memukau Ibrahimovic dan seluruh jajaran Milan. Karim Alajbegovic, yang lahir pada tahun 2007, telah menunjukkan kemampuannya dengan tegas di kancah internasional hingga menarik minat separuh Eropa. Bagi Milan, justru persaingan inilah yang menimbulkan sedikit keraguan terkait bakat cemerlang pemain Bayer Leverkusen tersebut.
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