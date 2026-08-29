Perlu diingat bahwa, menurut laporan Daily Mail kemarin, AC Milan menaruh perhatian pada Hutchinson, gelandang serang kelahiran 2003 yang bermain untuk Nottingham Forest. Dibina di Chelsea dan Arsenal, dalam kariernya ia juga pernah mengenakan seragam Ipswich Town. Ia berada di Forest sejak tahun lalu, dan pada musim terakhir mencatatkan 42 penampilan, 1 gol, dan 8 assist di Premier League, piala domestik, dan Liga Europa





Tahun lalu ia pindah ke City Ground dengan nilai 37,5 juta poundsterling, menurut Daily Mail Milan mempertimbangkan peminjaman dengan kewajiban pembelian, meski untuk saat ini angkanya belum diungkap. Hutchinson adalah gelandang serang berkaki kiri, yang bisa bermain di seluruh sisi lapangan atau di belakang penyerang.





Kabar dari Inggris itu telah dikonfirmasi oleh Sky Sport yang melaporkan bahwa klub Rossoneri itu telah meminta informasi untuk pemain sayap kelahiran 2003 milik Nottingham Forest tersebut.