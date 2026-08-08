Sepakbola Agustus harus dilihat sebagai sepakbola Agustus, tetapi tetap saja menyisakan sejumlah petunjuk atau sinyal yang tidak boleh diremehkan. Di antara banyaknya masalah yang diperlihatkan Milan dalam dua laga uji coba melawan Inter dan Chelsea, yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan deretan penyerang tengah. Mulai dari Andrej Kostic: bahkan tidak bermain semenit pun dalam derby sebelum pulang lebih cepat ke Milan bersama sisa para pemain muda Milan Futuro. Menyebutnya sebagai penolakan tentu akan terlalu keras terhadap penyerang tengah muda Montenegro itu, tetapi pesan yang disampaikan jelas: untuk saat ini ia masih belum siap bermain di Milan.
Diterjemahkan oleh
Milan, kesulitan Camarda, Kostic, dan Santiago Gimenez membuka ruang untuk refleksi: butuh pelapis Ramos
Kesulitan Camarda
Baik saat melawan Inter maupun Chelsea, Camarda dimainkan sebagai starter di pusat lini serang dan hasilnya nyaris sama: sedikit, sangat sedikit bola yang disentuh dan banyak duel yang kalah. Pemain kelahiran 2008 itu masih belum matang untuk laga-laga di level seperti ini melawan lawan yang lebih siap, baik dari segi fisik maupun pengalaman. Mengandalkan pemain muda memang tepat, tetapi yang lebih penting lagi adalah percaya pada proyek yang bisa memaksimalkan perkembangan mereka, dan soal Camarda pun perdebatan terbuka: bukankah lebih baik merancang jalur seperti Pio Esposito, dengan peminjaman ke tim papan atas Serie B atau Serie A yang tidak berjuang untuk bertahan, agar ia bisa kembali dalam satu atau dua tahun dengan kekuatan dan kesadaran yang lebih matang. Fakta bisa saja membantah kami, tetapi Camarda saat ini tampaknya belum siap memikul beban lini serang AC Milan.
Dibutuhkan pelapis untuk Ramos
Opsi sekundernya tampaknya adalah menghidupkan kembali Santiago Gimenez, yang sedang berlatih di Milanello untuk pulih dari masalah pergelangan kaki yang mengganggunya selama 6/7 bulan. Perlu diingat bahwa Milan sendiri tampaknya sudah tidak lagi mengandalkannya, sampai-sampai menawarkannya kepada Porto dan Lazio, yakni dua tim yang menunjukkan minat tertentu. Karena itu, masih harus dilihat apakah Milan akan memutuskan kembali ke bursa transfer untuk memberi Amorim tambahan seorang penyerang (penyerang tim nasional Swiss Embolo dari Rennes telah ditawarkan) atau akan memutuskan mempertahankan Camarda sebagai alternatif utama bagi Ramos.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami