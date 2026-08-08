Baik saat melawan Inter maupun Chelsea, Camarda dimainkan sebagai starter di pusat lini serang dan hasilnya nyaris sama: sedikit, sangat sedikit bola yang disentuh dan banyak duel yang kalah. Pemain kelahiran 2008 itu masih belum matang untuk laga-laga di level seperti ini melawan lawan yang lebih siap, baik dari segi fisik maupun pengalaman. Mengandalkan pemain muda memang tepat, tetapi yang lebih penting lagi adalah percaya pada proyek yang bisa memaksimalkan perkembangan mereka, dan soal Camarda pun perdebatan terbuka: bukankah lebih baik merancang jalur seperti Pio Esposito, dengan peminjaman ke tim papan atas Serie B atau Serie A yang tidak berjuang untuk bertahan, agar ia bisa kembali dalam satu atau dua tahun dengan kekuatan dan kesadaran yang lebih matang. Fakta bisa saja membantah kami, tetapi Camarda saat ini tampaknya belum siap memikul beban lini serang AC Milan.