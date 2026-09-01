Milan, keputusan mengejutkan: Tomori kembali dimasukkan ke skuad setelah dua pekan berlatih terpisah

Fikayo Tomori, bahkan pada masa lalu yang belum lama ini, selalu menolak semua tawaran demi bertahan di Milan. Itu sudah pernah terjadi pada Januari 2025 ketika semuanya sudah rampung untuk transfer ke Tottenham. Meski ada keputusan klub untuk mengeluarkannya dari proyek tim, juga dengan sikap tegas yang diwujudkan lewat sesi latihan secara individual, mantan pemain Chelsea itu telah mengembalikan setiap proposal kepada pengirimnya, seperti tawaran Fulham yang sangat ngotot pada 1 September. Bek tengah itu saat ini berada di London bersama para agennya karena dibebaskan dari latihan oleh Milan karena alasan bursa transfer.