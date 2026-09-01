Pada 13 Agustus lalu, Milan, setelah pertemuan antara Amorim, Cardinale dan kelompok kerja transfer, memutuskan untuk mencoret lima pemain dari skuad: Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana, dan Tomori. Yang terakhir, 17 hari kemudian, akan dimasukkan kembali ke dalam skuad setelah pelatih asal Portugal itu, saat didesak dalam konferensi pers, telah menutup kemungkinan untuk menarik kembali keputusan yang juga diambil karena persoalan daftar pemain, menurut laporan Sky Sport.
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Milan, keputusan mengejutkan: Tomori kembali dimasukkan ke skuad setelah dua pekan berlatih terpisah
Tolak tawaran
Fikayo Tomori, bahkan pada masa lalu yang belum lama ini, selalu menolak semua tawaran demi bertahan di Milan. Itu sudah pernah terjadi pada Januari 2025 ketika semuanya sudah rampung untuk transfer ke Tottenham. Meski ada keputusan klub untuk mengeluarkannya dari proyek tim, juga dengan sikap tegas yang diwujudkan lewat sesi latihan secara individual, mantan pemain Chelsea itu telah mengembalikan setiap proposal kepada pengirimnya, seperti tawaran Fulham yang sangat ngotot pada 1 September. Bek tengah itu saat ini berada di London bersama para agennya karena dibebaskan dari latihan oleh Milan karena alasan bursa transfer.
Kembali ke skuad
Cedera Gabbia yang akan membuatnya absen setidaknya selama dua pekan, serta sulitnya mendatangkan bek baru dalam 48 jam terakhir, membuat Milan mengambil keputusan untuk mengintegrasikan kembali Tomori. Masih harus dilihat apakah ini hanya keputusan formal untuk menghindari gugatan mobbing dari sang pemain atau apakah ia akan dimasukkan ke dalam daftar skuad dan digunakan dalam laga resmi oleh pelatih Amorim.
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