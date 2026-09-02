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Atalanta BC v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan, kejutan di balik layar: upaya untuk Scalvini pada hari terakhir bursa transfer, rekonstruksinya

AC Milan

Milan, 24 jam terakhir diwarnai berbagai upaya untuk mendatangkan pemain bertahan: muncul cerita di balik layar soal Scalvini

Bursa transfer AC Milan secara keseluruhan terbilang cukup baik, tetapi belum tuntas. Itulah pemikiran yang paling banyak berkembang di kalangan pendukung AC Milan. Cardinale dan Gardiner tidak mampu memenuhi semua permintaan Amorim, yang akan dituntut bekerja ekstra dengan skuad yang memiliki berbagai kelemahan: mulai dari gelandang sayap kiri, pelapis Ramos, hingga tambahan kekuatan yang sangat penting di lini belakang.



  • Upaya untuk Scalvini

    Giorgio Scalvini adalah salah satu bek terbaik di Serie A dan sejak beberapa waktu lalu telah menunjukkan keinginan untuk menjalani tantangan profesional yang baru dan lebih ambisius. Pada hari kemarin, menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan mencoba mewujudkan keinginan tersebut. Meski demikian, Atalanta menjawab bahwa dibutuhkan lebih dari €40 juta, terlalu mahal bagi klub yang kemudian beralih ke target lain.

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