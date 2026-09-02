Giorgio Scalvini adalah salah satu bek terbaik di Serie A dan sejak beberapa waktu lalu telah menunjukkan keinginan untuk menjalani tantangan profesional yang baru dan lebih ambisius. Pada hari kemarin, menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan mencoba mewujudkan keinginan tersebut. Meski demikian, Atalanta menjawab bahwa dibutuhkan lebih dari €40 juta, terlalu mahal bagi klub yang kemudian beralih ke target lain.