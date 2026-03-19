Milan, kabar terbaru tentang Gabbia dan Gimenez: berikut ini informasi yang beredar mengenai kembalinya mereka ke lapangan

Kembalinya Santiago Gimenez ke lapangan bersama timnas Meksiko harus ditunda. Menurut laporan TUDN MEX yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber dekat federasi, penyerang AC Milan tersebut tidak akan dipanggil oleh Pelatih Kepala Javier Aguirre untuk laga persahabatan bergengsi pada akhir Maret melawan Portugal dan Belgia.

Keputusan yang sulit namun perlu, didasari oleh keinginan untuk tidak memaksakan diri setelah absen sangat lama selama 133 hari akibat cedera pergelangan kaki kanan yang membuatnya absen dari lapangan sejak akhir Oktober. Bebote memiliki peluang bagus untuk kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Milan untuk pertandingan Sabtu sore di San Siro melawan Torino.