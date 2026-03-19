Kabar baik dari ruang perawatan bagi pelatih Massimiliano Allegri. Pemulihan Matteo Gabbia berjalan sangat baik setelah menjalani operasi sekitar sebulan yang lalu. Pemeriksaan berkala menunjukkan hasil yang positif dan proses penyembuhannya sesuai dengan jadwal pemulihan. Bek asal Busto Arsizio ini akan mencoba meningkatkan intensitas latihannya selama jeda kompetisi untuk mengetahui apakah ia telah pulih sepenuhnya dari masalah hernia inguinalis yang membuatnya menjalani operasi di London.
Milan, kabar terbaru tentang Gabbia dan Gimenez: berikut ini informasi yang beredar mengenai kembalinya mereka ke lapangan
GABBIA MELIHAT NAPOLI
Gabbia tak sabar ingin kembali untuk membantu tim di akhir musim ini mencapai target kembali berlaga di Liga Champions. Semua perhatian tertuju pada tanggal 6 April, saat Milan akan bertandang ke markas Napoli asuhan Conte dalam laga yang sangat menentukan bagi ambisi kedua tim.
GIMENEZ INGIN BERGABUNG DENGAN TORINO
Kembalinya Santiago Gimenez ke lapangan bersama timnas Meksiko harus ditunda. Menurut laporan TUDN MEX yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber dekat federasi, penyerang AC Milan tersebut tidak akan dipanggil oleh Pelatih Kepala Javier Aguirre untuk laga persahabatan bergengsi pada akhir Maret melawan Portugal dan Belgia.
Keputusan yang sulit namun perlu, didasari oleh keinginan untuk tidak memaksakan diri setelah absen sangat lama selama 133 hari akibat cedera pergelangan kaki kanan yang membuatnya absen dari lapangan sejak akhir Oktober. Bebote memiliki peluang bagus untuk kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Milan untuk pertandingan Sabtu sore di San Siro melawan Torino.