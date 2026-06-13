Nama baru yang kini semakin menonjol dalam proses seleksi yang melelahkan untuk posisi pelatih Milan adalah Matthias Jaissle. Usianya baru 38 tahun, namun ia telah memenangkan dua gelar Liga Champions Asia bersama Al Ahli. Ia berasal dariakademi Red Bull, di mana ia menunjukkan hal-hal yang sangat menarik bersama Salzburg. Apa itu? Gaya sepak bola modern dan ofensif yang memikat baik para pencari bakat maupun Cardinale dan Ibrahimovic. Setelah beberapa kali panggilan video via ZOOM, pemilik klub Rossoneri turun tangan kemarin dengan menemui Jaissle di London.
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Milan, Jaissle siap melepaskan gaji besar: masalahnya ada pada klausul kontrak. Perhatikan Amorim
PENOLAKAN BESAR-BESARAN
Ini soal chemistry. Hubungan antara Ibrahimovic dan Rangnick tak pernah terjalin, sementara dengan Jaissle justru sebaliknya. Sejak kontak awal yang bersifat penjajakan. Penasihat senior RedBird itu terkesan dengan ide-ide pelatih kelahiran 1988 tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk melepaskan sebagian besar gaji besarnya sebesar 11 juta euro demi memanfaatkan kesempatan melatih klub sebesar Milan.
POIN KLAUSUL
Hambatan utama antara Jaissle dan Milan tentu saja adalah klausul pelepasan sebesar enam juta euro untuk membebaskannya dari klub Saudi tersebut. Cardinale tidak terlalu antusias menghadapi kenyataan bahwa ia harus membayar untuk mendapatkan jasa pelatih asal Jerman itu. Di latar belakang, nama mantan pemain Manchester United, Amorim, juga masih menjadi pertimbangan, meskipun dalam kasus ini prospeknya tidak terlalu menjanjikan.
GLASNER DI RUANG TUNGGU
Jaissle ikut campur dan mencoba menekan Glasner: pelatih asal Austria itu masih menunggu pemberitahuan resmi dan final dari Milan karena tanpa itu, kesepakatan yang telah dicapai Senin lalu untuk kontrak dua tahun senilai 3,5 juta euro per musim dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga tidak akan berarti apa-apa. Sumber-sumber yang sangat dekat dengan pelatih asal Austria tersebut tidak menyembunyikan kekhawatiran tertentu setelah apa yang terjadi dengan kasus Rangnick. Penantian panjang mantan pelatih Crystal Palace ini tidak akan berlangsung selamanya: dalam waktu 24/28 jam ke depan, Milan akan mengakhiri keraguan terakhirnya, termasuk mengenai kandidat yang tetap berada di posisi terdepan.