Milan, inilah harga yang harus dibayar untuk mendatangkan Trincao: Amorim pernah melatihnya di Sporting Lisbon

Ini semua soal impian. Di satu sisi, Ruben Amorim memiliki ambisi besar dan ingin kembali melatihnya; di sisi lain, FranciscoTrincao akan senang bisa kembali bekerja sama dengan pelatih yang ia hormati di klub yang sangat menarik. Pemain kelahiran 1999 ini merupakan salah satu andalan Sporting Lisbon di era keemasan Amorim, yang mampu meraih gelar juara meskipun harus bersaing dengan klub-klub yang lebih kaya seperti Porto dan Benfica. Saat ini, pemain timnas Portugal yang sedang berlaga di Piala Dunia ini menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Milan; kita tunggu saja perkembangannya di masa depan.