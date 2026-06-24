Ini semua soal impian. Di satu sisi, Ruben Amorim memiliki ambisi besar dan ingin kembali melatihnya; di sisi lain, FranciscoTrincao akan senang bisa kembali bekerja sama dengan pelatih yang ia hormati di klub yang sangat menarik. Pemain kelahiran 1999 ini merupakan salah satu andalan Sporting Lisbon di era keemasan Amorim, yang mampu meraih gelar juara meskipun harus bersaing dengan klub-klub yang lebih kaya seperti Porto dan Benfica. Saat ini, pemain timnas Portugal yang sedang berlaga di Piala Dunia ini menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Milan; kita tunggu saja perkembangannya di masa depan.
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Milan, inilah harga yang harus dibayar untuk mendatangkan Trincao: Amorim pernah melatihnya di Sporting Lisbon
MUSIM YANG PENTING
Meskipun klub tersebut gagal mengulangi performa seperti tahun-tahun sebelumnya, setidaknya dalam kompetisi liga Portugal, Francisco Trincao tetap membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain sayap serang terbaik dengan 54 penampilan, 13 gol, dan 18 assist. Angka-angka tersebut menunjukkan kematangan teknis dan taktis yang signifikan, dan berkat itu ia dipanggil oleh pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, untuk membela Portugal di Piala Dunia.
BERAPA HARGANYA
Pada usia 21 tahun, Trincao tampak siap melambung tinggi berkat kepindahannya ke Barcelona senilai 31 juta euro, namun pengalamannya di sana tidak sepenuhnya positif. Kini, Francisco telah menjadi pemain yang berbeda; ia jelas sudah siap dan menyadari kemampuannya sendiri. Corriere dello Sport mengonfirmasi nilai pasarnya yang mencapai sekitar 40 juta euro, sebagaimana diungkap oleh redaksi kami beberapa hari yang lalu.