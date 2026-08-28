Sedikit rapor dan komentar singkat untuk Milan, yang menutup laga dengan bersorak di bawah curva AC Milan. Maignan dengan tangannya menyentuh bola satu kali: cukup untuk menggagalkan sebuah peluang pada babak pertama. Gila tampil waspada, seperti biasa, lebih banyak membatasi beberapa inisiatif yang sedikit lebih nekat. De Winter juga menjalankan tugasnya, dan itu bukan hal kecil untuk menambal beberapa celah umpan terobosan. Karena itu, inisiatif dari bawah lebih banyak datang dari Pavlovic, yang digagalkan kiper Stankovic pada peluang paling bersih di menit ke-30.





Di lini tengah, Chuku muncul tenggelam, sesekali hidup tetapi lebih sering mati, meski penyelamatan tepat waktunya saat Venezia melancarkan tusukan licik tidak luput dari perhatian. Satu lagi pemain yang “dipulihkan” dari jajaran mantan pemain tersingkir musim lalu, yakni Musah, menawarkan banyak kuantitas dan sama banyaknya ketidaktepatan, sebuah langkah mundur dalam proses yang tampaknya sudah dimulai - jauh lebih baik - Minggu lalu di Turin. Memang benar pada awal babak kedua ia mengenai mistar, tetapi itu lebih merupakan gol yang terbuang ketimbang nasib sial. Penampilan Modric juga cukup biasa namun lumayan suram, terlihat tidak nyaman dalam ledakan-ledakan permainan yang pada beberapa fase berjalan begitu frenetik. Di kiri, Bartesaghi tanpa kilau, sejujurnya agak terlalu tekstual, tetapi setidaknya sangat menentukan dalam satu penyelamatan saat menutup di tiang jauh ketika Maignan sudah terlewati, saat skor masih 0-0.





Di depan, Loftus-Cheek: nama belakang ganda, tetapi setengah belum selesai. Ia punya fisik, tenaga, dan lari. Semua kualitas yang selalu tampak sekilas dan hampir tak pernah benar-benar terlihat. Cisse lebih baik, tetapi masih sama besar kemauannya seperti mentahnya permainan. Anak muda ini tahu caranya (masa kini) dan akan berhasil (masa depan): perbedaan waktu kata kerja itu berarti kita tak bisa menuntut konsistensi seorang veteran, setidaknya pada level tertentu. Sementara itu, level ekspektasi terhadap Gonçalo Ramos sangat tinggi, juga karena harga - lebih dari 70 juta - yang membebani setiap bola yang disentuh atau nyaris disentuhnya, dengan kepala maupun kaki. Setelah tampil jauh dari harapan, penyerang Portugal itu akhirnya memecah kebuntuan pada kesempatan yang paling rumit dan sulit, momen yang dibutuhkan untuk membuka skor. Sejak saat itu, semua orang melupakan beberapa kesalahan kasar yang ia lakukan pada babak pertama. Dan begitu Gonçalo pun menjadi sekadar GOLçalo.





Yang pasti, Milan berubah ketika Amorim mulai melakukan pergantian. Sama persis seperti di Turin, Rabiot mengubah alur permainan dan Saelemaekers mengubah pertandingan. Pemain Belgia itu menemukan Ramos untuk gol keunggulan dan mengaktifkan Jashari (yang juga masuk dengan baik) untuk gol kedua. Pada akhirnya Milan menutup laga dengan San Siro berpesta. Bermimpi itu boleh. Berkhayal jangan. Tetapi dalam sepekan, duel kebenaran melawan Juventus sudah menanti. Di sanalah nanti akan terlihat.