Milan, Ibrahimovic menunda keputusan Rangnick: Austria optimis akan mendapat persetujuan untuk perpanjangan kontrak

Sudah 18 hari berlalu sejak pernyataan resmi RedBird yang memberhentikan seluruh jajaran manajemen serta memecat Max Allegri. Delapan belas hari penuh dengan panggilan telepon dan rapat via Zoom untuk proses seleksi yang tak kunjung usai, baik dalam hal penunjukan pelatih baru maupun direktur olahraga baru. Menurut Gerry Cardinale, tugas ini harus dipercayakan kepada Ralf Rangnick, manajer yang berhasil meluncurkan proyek RedBull di dunia sepak bola.





"Der Professor" telah bertemu dengan pemilik Milan di Wina: dua pertemuan puncak di mana Rangnick menyampaikan visinya tentang sepak bola dan pengelolaan menyeluruh atas semua tim klub kepada Cardinale. Hubungannya dengan Ibrahimovic, di sisi lain, sangat rumit.