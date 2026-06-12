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Milan, Ibrahimovic menunda keputusan Rangnick: Austria optimis akan mendapat persetujuan untuk perpanjangan kontrak

AC Milan
R. Rangnick
Transfers

Milan, kasus Rangnick belum menemui jalan keluar: pembicaraan terhenti selama beberapa hari, pelatih timnas Austria saat ini tidak berminat untuk menegosiasikan persyaratan yang diajukan kepada klub Rossoneri

Sudah 18 hari berlalu sejak pernyataan resmi RedBird yang memberhentikan seluruh jajaran manajemen serta memecat Max Allegri. Delapan belas hari penuh dengan panggilan telepon dan rapat via Zoom untuk proses seleksi yang tak kunjung usai, baik dalam hal penunjukan pelatih baru maupun direktur olahraga baru. Menurut Gerry Cardinale, tugas ini harus dipercayakan kepada Ralf Rangnick, manajer yang berhasil meluncurkan proyek RedBull di dunia sepak bola.


"Der Professor" telah bertemu dengan pemilik Milan di Wina: dua pertemuan puncak di mana Rangnick menyampaikan visinya tentang sepak bola dan pengelolaan menyeluruh atas semua tim klub kepada Cardinale. Hubungannya dengan Ibrahimovic, di sisi lain, sangat rumit.

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    Tentang ambiguitas peran Ibrahimovic di dalam tim, sudah banyak yang dibicarakan dan ditulis. Yang pasti, kehadirannya di meja pengambilan keputusan selalu ada dan sangat nyata. Dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung bersama Rangnick, tidak ada chemistry yang terjalin, justru sebaliknya: Zlatan tidak ingin semua kekuasaan terpusat di tangan manajer asal Jerman itu. Inti dari perselisihan ini terletak pada pengelolaan sektor akademi muda, yang ingin dipertahankan oleh pemain asal Swedia itu di tangan tangan kanannya, Kirovski.

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    Rangnick sangat antusias dengan peluang untuk memimpin proyek Milan, namun di saat yang sama, ia tidak berniat untuk menegosiasikan satupun dari tuntutannya: kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan terkait sektor akademi, manajer-manajernya, dan tim pemandu bakatnya, serta hak untuk memilih direktur olahraga, direktur teknis, dan pelatih tim utama.


    Kontak antara Rangnick dan Milan terhenti selama beberapa hari terakhir; manajer asal Jerman tersebut akan menunggu tanggapan hingga Minggu, jika tidak, ia akan memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak dengan Austria yang akan menggandakan gaji saat ini sebesar 1 juta ditambah bonus per musim.