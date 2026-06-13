Proyek Milan masih harus dibentuk dan dijelajahi, dengan keterlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pernyataan awal Cardinale yang menjanjikan akan menyelesaikan semua negosiasi dalam waktu seminggu. Kenyataannya, sudah 19 hari berlalu sejak pengumuman resmi pemecatan Allegri, Tare, Furlani, dan Moncada, namun belum ada posisi yang terisi.





Proses seleksi Rossonero, sejak malam kemarin, kehilangan satu kandidat: Ralf Rangnick mundur karena bosan menunggu sinyal dari klub di via Aldo Rossi dan memperbarui kontraknya dengan Austria, di mana ia menjabat sebagai pelatih kepala. Minat Milan kini beralih, selain ke Devin Ozek dari Fenerbahce, ke seorang eksekutif muda asal Jerman kelahiran 1980 yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Eintracht Frankfurt: Markus Krösche.