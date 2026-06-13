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Markus Krosche 2024Getty Images

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Milan, Ibrahimovic menginginkan Krosche: sosok Rangnick yang lebih fleksibel dengan catatan prestasi gemilang dalam transfer pemain

AC Milan
Transfers

Milan, nilai pasar Krosche terus naik: ia sangat disukai baik oleh Cardinale maupun Ibrahimovic, alternatifnya adalah Ozek

Proyek Milan masih harus dibentuk dan dijelajahi, dengan keterlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pernyataan awal Cardinale yang menjanjikan akan menyelesaikan semua negosiasi dalam waktu seminggu. Pada kenyataannya, sudah 19 hari berlalu sejak pengumuman resmi pemecatan Allegri, Tare, Furlani, dan Moncada, namun belum ada posisi yang terisi.


Proses seleksi Rossonero, sejak malam kemarin, kehilangan satu kandidat: Ralf Rangnick mundur karena bosan menunggu sinyal dari klub di via Aldo Rossi. Minat Milan kini beralih ke seorang manajer muda asal Jerman, kelahiran 1980 yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Eintracht Frankfurt: Markus Krösche.

  • FILOSOFI

    Krosche adalah seorang manajer yang telah mengadopsi filosofi Rangnick (justru De Professor-lah yang merekomendasikannya ke Leipzig), namun dengan gaya yang lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan dan lebih mirip dengan sosok direktur teknis klasik. Filosofinya sangat mirip dengan grup Red Bull: ide dan struktur klub lebih diutamakan daripada nilai para pemain. Di semua tempat yang pernah ia jalani secara profesional, ia telah menciptakan sistem yang didasarkan pada pemantauan pemain internasional, keberlanjutan ekonomi, pengembangan pemain muda, dan kemampuan untuk menjual pada waktu yang tepat. Dalam pembicaraan dengan para pemain—seperti yang ia katakan dalam wawancara baru-baru ini—ia merencanakan perjalanan jangka panjang, dengan analisis perkembangan yang mungkin terjadi pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Perhatiannya juga mencakup kualitas tidur dan pencegahan cedera.

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  • RAJA KEUNTUNGAN KAPITAL

    Ia mengadopsi model tersebut dan membangun Leipzig yang kompetitif: Nkunku, Dani Olmo, dan Gvardiol adalah hasil kepiawaiannya. Ia pindah ke Eintracht Frankfurt pada 2021 dan dalam empat musim berhasil mengangkat trofi Liga Europa serta dua kali lolos ke Liga Champions. Namun, ia menunjukkan kehebatannya dalam transfer pemain dengan Ekitike (dijual seharga 85 juta euro ke Liverpool), Marmoush (dijual seharga 75 juta euro ke Manchester City), dan Kolo Muani (95 juta euro ke PSG): dibeli dengan total 30 juta euro dan dijual kembali dengan total 225 juta euro.