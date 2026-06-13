Proyek Milan masih harus dibentuk dan dijelajahi, dengan keterlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pernyataan awal Cardinale yang menjanjikan akan menyelesaikan semua negosiasi dalam waktu seminggu. Pada kenyataannya, sudah 19 hari berlalu sejak pengumuman resmi pemecatan Allegri, Tare, Furlani, dan Moncada, namun belum ada posisi yang terisi.





Proses seleksi Rossonero, sejak malam kemarin, kehilangan satu kandidat: Ralf Rangnick mundur karena bosan menunggu sinyal dari klub di via Aldo Rossi. Minat Milan kini beralih ke seorang manajer muda asal Jerman, kelahiran 1980 yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Eintracht Frankfurt: Markus Krösche.