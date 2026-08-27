Hampir satu jam konferensi pers yang membahas sepakbola. Ruben Amorim juga bermain menyerang dalam komunikasi dan tidak menggunakan blok pertahanan rendah. Ia menghadapi pertanyaan dan tidak menghindarinya, masuk ke detail dan menonjolkan aspek teknis. Ambisinya sangat besar dan berjalan seiring dengan proyek yang ambisius: meraih kemenangan tanpa mengesampingkan para pemain muda. Pengembangan Cisse, Comotto, dan Camarda bukanlah sebuah pemaksaan, melainkan keyakinan yang mendalam.
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Milan, hanya 2 penyerang untuk 3 kompetisi: keputusan final Amorim telah tiba
Beri ruang untuk Camarda
Goncalo Ramos adalah penyerang senilai 75 juta euro dan datang ke Milan setelah memenangi dua Liga Champions di Paris bersama PSG. Cardinale habis-habisan mengejar pemain tim nasional Portugal itu dengan harapan telah menyelesaikan masalah nomor 9, dengan restu Amorim yang sangat mengagumi mantan pemain Benfica tersebut. Apakah kekuatannya, selain talenta yang sedang berkembang milik Camarda, akan cukup untuk menghadapi musim panjang yang akan membuat Milan tampil di tiga kompetisi? Teka-teki itu dijawab Amorim dalam konferensi pers: "Saya tidak ingin berbicara sebelum bursa transfer ditutup. Kami merasa Camarda butuh ruang dan waktu, tetapi kami juga bisa bermain dengan false nine. Saya sangat percaya pada Camarda dan saya pikir kami harus memiliki dia, bukan opsi lain. Dengan membantu Francesco, saya juga membantu diri saya sendiri. Ramos berada di level yang sangat tinggi, tetapi Camarda tidak boleh merasa sebagai pilihan ketiga, melainkan pilihan kedua sehingga dia bisa siap saat dipanggil untuk beraksi. Dengan begitu dia akan merasa penting. Dia sedang beradaptasi dengan permainan kami. Dia akan mendapat ruang dan akan ada perbedaan dibandingkan Ramos, tetapi saya sangat percaya kepadanya, namun kami sedang berada dalam proyek baru. Dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat terlepas dari usianya dan dia adalah pemain Milan dan kami sangat percaya kepadanya".
Hanya satu rencana alternatif
AC Milan tidak akan bergerak di bursa transfer dalam beberapa hari ini untuk mencari penyerang tengah lain meski Gimenez sama sekali tidak punya peluang untuk kembali bermain. Klub itu akan terlebih dahulu mengevaluasi jaminan yang bisa diberikan duet Ramos-Camarda, lalu memutuskan apakah akan bergerak hanya pada jendela transfer musim dingin berikutnya.
Dengan penjualan berikutnya, Amorim hanya akan bisa bereksperimen dengan satu rencana alternatif untuk duet ini: menggunakan Pulisic sebagai false nine, meski pemain Amerika itu tidak suka keluar dari comfort zone-nya. Kemungkinan Loftus-Cheek untuk lebih memajukan lagi area pergerakannya jelas lebih kecil: dalam beberapa kesempatan ia pernah dimainkan sebagai nomor 9 di AC Milan bersama Pioli, tetapi itu akan menjadi langkah yang lahir dari keputusasaan situasi saat ini.
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