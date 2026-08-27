Goncalo Ramos adalah penyerang senilai 75 juta euro dan datang ke Milan setelah memenangi dua Liga Champions di Paris bersama PSG. Cardinale habis-habisan mengejar pemain tim nasional Portugal itu dengan harapan telah menyelesaikan masalah nomor 9, dengan restu Amorim yang sangat mengagumi mantan pemain Benfica tersebut. Apakah kekuatannya, selain talenta yang sedang berkembang milik Camarda, akan cukup untuk menghadapi musim panjang yang akan membuat Milan tampil di tiga kompetisi? Teka-teki itu dijawab Amorim dalam konferensi pers: "Saya tidak ingin berbicara sebelum bursa transfer ditutup. Kami merasa Camarda butuh ruang dan waktu, tetapi kami juga bisa bermain dengan false nine. Saya sangat percaya pada Camarda dan saya pikir kami harus memiliki dia, bukan opsi lain. Dengan membantu Francesco, saya juga membantu diri saya sendiri. Ramos berada di level yang sangat tinggi, tetapi Camarda tidak boleh merasa sebagai pilihan ketiga, melainkan pilihan kedua sehingga dia bisa siap saat dipanggil untuk beraksi. Dengan begitu dia akan merasa penting. Dia sedang beradaptasi dengan permainan kami. Dia akan mendapat ruang dan akan ada perbedaan dibandingkan Ramos, tetapi saya sangat percaya kepadanya, namun kami sedang berada dalam proyek baru. Dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat terlepas dari usianya dan dia adalah pemain Milan dan kami sangat percaya kepadanya".