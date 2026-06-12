Milan, Gimenez diusulkan ke Tottenham: kabar terbaru mengenai masa depan penyerang asal Meksiko tersebut

Di satu sisi, sang pemain menyatakan keyakinan dan kepercayaan terhadap pengalamannya di Milan, namun di sisi lain, tim manajemennya sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari solusi alternatif. Lazio tentu saja merupakan salah satu klub yang tertarik, namun hanya dengan syarat tertentu: hingga saat ini, ini merupakan opsi yang nyata namun sangat sulit untuk direalisasikan. Dalam beberapa jam terakhir, sang pemain telah ditawarkan ke Tottenham asuhan De Zerbi. Fakta menarik? Bebote sempat hampir bergabung dengan klub London tersebut pada bursa transfer terakhir.