Santiago Gimenez dan masa depan yang masih menanti. Penyerang asal Meksiko ini baru saja melewati musim terburuk dalam kariernya dengan catatan nol gol yang menyedihkan. Milan telah menawarkannya ke bursa transfer, dan kepercayaan terhadap mantan pemain Feyenoord ini berada di titik terendah sepanjang masa. Meskipun demikian, sang pemain masih sangat yakin bahwa ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersinar di Italia bersama seragam Rossoneri Milan.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Milan, Gimenez diusulkan ke Tottenham: kabar terbaru mengenai masa depan penyerang asal Meksiko tersebut
DIUSULKAN KE TOTTENHAM
Di satu sisi, sang pemain menyatakan keyakinan dan kepercayaan terhadap pengalamannya di Milan, namun di sisi lain, tim manajemennya sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari solusi alternatif. Lazio tentu saja merupakan salah satu klub yang tertarik, namun hanya dengan syarat tertentu: hingga saat ini, ini merupakan opsi yang nyata namun sangat sulit untuk direalisasikan. Dalam beberapa jam terakhir, sang pemain telah ditawarkan ke Tottenham asuhan De Zerbi. Fakta menarik? Bebote sempat hampir bergabung dengan klub London tersebut pada bursa transfer terakhir.