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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, Gimenez dekat dengan Porto: kontak dengan Farioli. Apa yang terjadi dengan Camarda

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez
F. Camarda

Penyerang asal Meksiko itu kian dekat untuk dijual ke Porto, dan Milan mulai berburu pelapis baru untuk Ramos

Masa depan Santi Gimenez kian jauh dari AC Milan dan kian dekat dengan Porto. Petualangan penyerang Meksiko itu bersama AC Milan, yang baru tiba di Milan 18 bulan lalu, kini tampaknya sudah menuju akhir. Klub Portugal itu memang telah memulai kontak resmi dengan AC Milan untuk membawa mantan pemain Feyenoord itu ke Portugal dan negosiasi berjalan dengan cepat.


Tanggapan awalnya positif dan kedua pihak tampaknya sudah mengambil arah yang jelas: pinjaman dengan opsi pembelian yang ditetapkan di kisaran 20 juta euro. Sebuah operasi yang sedang dikerjakan Porto dengan penuh keyakinan, juga berkat kesediaan sang pemain. Francesco Farioli, pelatih Porto, disebut sudah melakukan pembicaraan dengan Gimenez dan menerima keterbukaan penuh dari pemain Meksiko itu untuk pindah ke Portugal, seperti dilaporkan oleh SportMediaset. Sebuah sinyal penting, yang bisa semakin mempercepat negosiasi yang sudah memasuki tahap serius.


  • AGEN BEKERJA

    Sementara itu, agen Bebote terus menjalin kontak dengan Porto untuk menuntaskan detail terakhir kesepakatan dan mencapai kata sepakat secepat mungkin. Keinginan semua pihak tampak jelas dan, jika tidak ada kejutan, Gimenez bisa segera mengucapkan salam perpisahan kepada Milanello. Namun, kemungkinan kepergian pemain Meksiko itu tak terelakkan akan membuka kebutuhan lain di bursa transfer Milan. Milan memang bisa kembali mencari penyerang tengah baru, mungkin dengan memanfaatkan peluang terakhir yang tersedia pada hari-hari penutup bursa transfer.


    Dengan kepergian Gimenez, di belakang starter Gonçalo Ramos hanya akan tersisa Francesco Camarda. Sebuah talenta dengan masa depan cerah, tetapi yang mungkin masih dianggap terlalu mentah untuk sendirian memikul beban peran sedelikat itu sepanjang musim. Jadi, Portugal kian dekat untuk Gimenez. Dan bagi Milan, bisa terbuka babak baru di bursa transfer para penyerang.


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