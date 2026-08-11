Masa depan Santi Gimenez kian jauh dari AC Milan dan kian dekat dengan Porto. Petualangan penyerang Meksiko itu bersama AC Milan, yang baru tiba di Milan 18 bulan lalu, kini tampaknya sudah menuju akhir. Klub Portugal itu memang telah memulai kontak resmi dengan AC Milan untuk membawa mantan pemain Feyenoord itu ke Portugal dan negosiasi berjalan dengan cepat.





Tanggapan awalnya positif dan kedua pihak tampaknya sudah mengambil arah yang jelas: pinjaman dengan opsi pembelian yang ditetapkan di kisaran 20 juta euro. Sebuah operasi yang sedang dikerjakan Porto dengan penuh keyakinan, juga berkat kesediaan sang pemain. Francesco Farioli, pelatih Porto, disebut sudah melakukan pembicaraan dengan Gimenez dan menerima keterbukaan penuh dari pemain Meksiko itu untuk pindah ke Portugal, seperti dilaporkan oleh SportMediaset. Sebuah sinyal penting, yang bisa semakin mempercepat negosiasi yang sudah memasuki tahap serius.



