Malam bergaya Milan, meski yang dimaksud adalah Milan Futuro, yakni tim U-23 AC Milan. Di Eropa, dengan jersey putih sesuai tradisi. Laga perdana di Premier League International Cup U21 berakhir dengan kemenangan prestisius di salah satu lapangan yang telah menorehkan sejarah dalam sepak bola Inggris: di Goodison Park, Liverpool, Everton U21-Milan Futuro berakhir 2-1 untuk AC Milan asuhan Sergio Navarro, yang tampil luar biasa lewat kualitas dan intensitas permainan. Gol-gol dicetak oleh Federico Colombo dan Lorenzo Ossola , diselingi gol penyeimbang sementara dari Graham lewat tendangan bebas pada awal babak kedua, tepat di momen terbaik para pemain muda Everton. Dari 4 pertandingan yang dimainkan pada bagian pertama musim ini, inilah laga yang paling merangkum potensi tim yang dirancang oleh Jovan Kirovski dan Vincenzo Vergine, juga karena pertandingan ini terasa seperti duel antarprofesional dan jelas bukan laga Serie D.
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Milan Futuro, begini kiprah tim U-23 AC Milan antara Serie D dan Premier League International Cup U21
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Musim 2026/27 Milan Futuro tidak dimulai dengan cara terbaik. Pada putaran pertama Coppa Italia Serie D, Milan Futuro kalah dari Sant'Angelo, tim dari Girone D, yang kini lolos ke Babak 32 Besar. Di Stadion Felice Chinetti, Solbiate Arno, Milan Futuro mampu membalas ketertinggalan awal lewat Castiello dan menutup babak pertama dalam keadaan imbang, tetapi pada babak kedua gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang mereka ciptakan dan pada akhir laga kebobolan dua kali, dari tendangan bebas di tepi kotak penalti dan lewat serangan balik. Kabar baik sempat datang pada babak kedua, ketika Bonomi kembali bermain setelah setahun absen akibat cedera lutut. Dan justru minimnya kemampuan mengubah banyak peluang yang diciptakan menjadi gol menjadi penentu kekalahan pada giornata kedua melawan Pro Palazzolo (yang menebus kekalahan 5-1 pada laga debut dengan sangat baik).
Navarro dan stafnya sedang bekerja keras untuk memperbaiki fase ofensif yang sebenarnya tampil sangat baik pada laga debut dengan kemenangan 4-3 atas Caldiero Terme berkat gol-gol dari Ossola, Borsani, Plazzotta, dan Vos. Nama terakhir harus dikembalikan ke kondisi 100 persen karena dari segi potensi ia adalah pemain untuk level Liga Europa, tetapi secara mental ia masih sangat rapuh dan karena alasan itulah penanganan khusus juga berujung pada pencoretan seperti yang terjadi pada laga berikutnya melawan Pro Palazzolo.
OSSOLA DAN BORSANI JADI SOROTAN
Pemain yang paling menonjol pada awal musim ini tentu saja kapten Ossola, yang sudah menjadi protagonis dalam pramusim yang baik bersama tim utama. Gelandang serang AC Milan itu telah mencetak dua gol dalam empat pertandingan dan selalu menampilkan performa di level tinggi. Ossola bersama Borsani diproyeksikan naik kategori dalam waktu dekat. Gelandang berbakat Pandolfi juga terus menunjukkan perkembangan.
Skuad dibekukan
Penanggung jawab sektor pemain muda Vincenzo Vergine berbagi informasi dan gagasan setiap hari dengan Jovan Kirovski dengan tujuan menyelaraskan metode dan filosofi secara berjenjang dari tim utama. Hal baru terbesar dibanding musim lalu adalah soal skuad yang dikunci: siapa pun yang bermain bersama Primavera melakukannya secara konsisten dan tidak ada perpindahan dengan Milan Futuro menjelang pertandingan untuk menghindari terciptanya kebingungan yang sempat terasa di permukaan dalam beberapa bulan terakhir.
METODE NAVARRO
Sergio Navarro Barquero merupakan pilihan spesifik Jovan Kirovski karena sejak 2006 ia bekerja dengan para pemain muda: setelah pengalaman panjang di Castellon dari 2022 hingga 2025, ia pindah ke Athletic Club Bilbao sebagai Kepala Sektor Pembinaan Usia Muda. Dari sudut pandang taktik, ia mengikuti ide-ide Amorim dengan formasi 3-4-2-1 dengan ambisi menghadirkan sepak bola penguasaan dan dominasi. Tujuannya adalah membuat setiap pemain merasa menjadi protagonis dalam setiap keputusan yang diambil. Bagaimana caranya? Dalam rapat, para pemainlah yang mengusulkan ide-ide baru, menceritakan emosi mereka. Hal baru yang diterapkan sang pelatih adalah bahwa semua orang harus bersorak dan merayakan gol seorang rekan setim secara berkelompok. Berbeda dengan Oddo, ia jauh lebih empatik dan mencari dialog langsung dengan para pemainnya, yang dengannya ia telah menyepakati sebuah kode perilaku dengan denda untuk keterlambatan dan berbagai masalah, tetapi juga hadiah untuk menghargai hal-hal yang dilakukan dengan baik.
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