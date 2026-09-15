Musim 2026/27 Milan Futuro tidak dimulai dengan cara terbaik. Pada putaran pertama Coppa Italia Serie D, Milan Futuro kalah dari Sant'Angelo, tim dari Girone D, yang kini lolos ke Babak 32 Besar. Di Stadion Felice Chinetti, Solbiate Arno, Milan Futuro mampu membalas ketertinggalan awal lewat Castiello dan menutup babak pertama dalam keadaan imbang, tetapi pada babak kedua gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang mereka ciptakan dan pada akhir laga kebobolan dua kali, dari tendangan bebas di tepi kotak penalti dan lewat serangan balik. Kabar baik sempat datang pada babak kedua, ketika Bonomi kembali bermain setelah setahun absen akibat cedera lutut. Dan justru minimnya kemampuan mengubah banyak peluang yang diciptakan menjadi gol menjadi penentu kekalahan pada giornata kedua melawan Pro Palazzolo (yang menebus kekalahan 5-1 pada laga debut dengan sangat baik).





Navarro dan stafnya sedang bekerja keras untuk memperbaiki fase ofensif yang sebenarnya tampil sangat baik pada laga debut dengan kemenangan 4-3 atas Caldiero Terme berkat gol-gol dari Ossola, Borsani, Plazzotta, dan Vos. Nama terakhir harus dikembalikan ke kondisi 100 persen karena dari segi potensi ia adalah pemain untuk level Liga Europa, tetapi secara mental ia masih sangat rapuh dan karena alasan itulah penanganan khusus juga berujung pada pencoretan seperti yang terjadi pada laga berikutnya melawan Pro Palazzolo.