Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Fullkrug belum meyakinkan: perpanjangan kontraknya diragukan dan pencarian penggantinya pun dimulai

Masa depan lini serang Milan tidak akan lagi diperkuat oleh pemain asal Jerman tersebut.

Bursa transfer musim panas, meski perlahan, semakin mendekat tak terelakkan, dan bagi AC Milan, sesi transfer kali ini akan menjadi momen untuk mengkonsolidasikan skuad yang harus menargetkan perebutan gelar Scudetto di satu sisi, dan di sisi lain—jika semuanya berjalan sesuai rencana—kampanye Eropa yang gemilang di Liga Champions.


Sebelum akhir musim, banyak keputusan harus diambil, dan banyak di antaranya juga akan menyangkut beberapa pemain yang saat ini berada di antara kepastian bertahan atau perpisahan. Di antara mereka, terutama ada Nicklas Fullkrug yang, seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto, saat ini lebih dekat dengan perpisahan daripada kepastian bertahan.


  • FORMULA DENGAN WEST HAM

    Pada awal Januari, saat lini serang mereka sedang mengalami kesulitan besar, Milan berhasil mendatangkan striker asal Jerman itu dari West Ham melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian. Nilai opsi pembeliannya cukup rendah, hanya 5 juta euro, meskipun kontraknya dengan The Hammers baru akan berakhir pada 30 Juni 2028.

  • LEBIH TIDAK DARIPADA YA

    Menurut laporan Matteo Moretto, meskipun biayanya sangat terjangkau, sejak awal klub Rossoneri berencana untuk menganggap transfer ini sebagai pinjaman biasa dan, jika memungkinkan, menggunakan opsi pembelian jika sang pemain tampil gemilang.


    Namun, Fullkrug sejauh ini belum berhasil meyakinkan atau mendapatkan peran penting di tim Allegri. Ditambah dengan cedera kaki yang memengaruhi performanya, hanya mencetak satu gol dalam 14 pertandingan (dalam 429 menit bermain), hal ini membuat Rossoneri semakin yakin dengan keputusan awal untuk tidak menggunakan hak pembelian senilai 5 juta euro tersebut.

  • PENCARIAN PENGGANTI TELAH DIMULAI

    Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan karena Milan telah mengerahkan para pemandu bakat dan tim transfernya untuk mencari striker dengan karakteristik yang mirip dengan pemain asal Jerman tersebut. Hal ini secara praktis mengonfirmasi bahwa petualangan mantan pemain Werder dan Dortmund di Milanello akan berakhir dengan kembalinya ia ke London, yang mungkin hanya bersifat sementara. Di latar belakang, terutama jika Schalke 04 kembali ke Bundesliga, ada kemungkinan kembalinya ke Jerman.



