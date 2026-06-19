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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan, era baru di bawah kepemimpinan Amorim: siapa yang bertahan dan siapa yang akan dilepas

AC Milan
Transfers

Milan, pelatih baru asal Portugal, Amorim, telah menyampaikan pandangannya mengenai pembentukan skuad

Milan semakin tertinggal dari hari ke hari: hingga 19 Juni, klub ini belum menunjuk direktur olahraga maupun direktur eksekutif. Untuk menemukan situasi serupa, kita harus mundur ke musim panas 2018, saat klub baru mulai beraktivitas di bursa transfer pada awal Agustus. Saat itu Milan berbeda, dalam kondisi lemah, dengan sosok Yonghong Li yang kontroversial memimpin klub.


Ruben Amorim, pelatih baru Rossoneri, tidak ingin membuang-buang waktu dan telah mengajukan permintaan pertamanya baik untuk pemain yang akan didatangkan maupun yang akan dilepas.

  • PERTAHANAN YANG PERLU DIKOKOHKAN

    Tim ini kembali ke masa lalu, yaitu formasi pertahanan tiga pemain, meskipun dengan gerakan dan filosofi yang berbeda dari era Allegri: Amorim menginginkan serangan balik yang cepat dan berkualitas dari lini belakang. Gabbia dan De Winter dipastikan akan tetap berseragam Rossonero, meskipun awalnya sebagai pemain cadangan. Masa depan Pavlovic masih belum jelas: sang pemain ingin tetap bertahan di Rossonero, namun banyak hal akan bergantung pada seberapa konkret tawaran yang datang dari Liga Premier. Masa depan Tomori juga sangat tidak pasti, dengan kemungkinan transfer yang harus dipertimbangkan secara serius.


    Amorim telah meminta agar klub berupaya mendatangkan dua bek tengah dari bursa transfer, dan salah satu targetnya adalah Inacio dari Sporting Lisbon. Bek muda asal Jerman, Odogu, akan dipinjamkan ke klub lain.

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  • REVOLUSI DI LINI TENGAH

    Di urutan teratas daftar incaran Amorim adalah mendatangkan Morten Hjulmand ke tim Rossonero, seorang gelandang asal Denmark kelahiran 1999 yang saat ini bermain untuk Sporting Lisbon. Atau, sebagai alternatif, seorang gelandang dengan karakteristik serupa: kuat secara fisik dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur permainan.

    Tidak ada perubahan terkait pemain yang akan hengkang: Loftus-Cheek dan Fofana sedang diincar klub lain, sementara Modric tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dalam sekitar sepuluh hari.


    Jashari mungkin mendapat kesempatan di bawah asuhan Amorim, begitu pula mantan pemain Torino, Ricci. Pelatih asal Portugal ini tidak mengandalkan Estupinan, namun ia meminta agar Bartesaghi dan Saelemaekers dipertahankan. Rabiot layak mendapat pembahasan tersendiri: Amorim sangat ingin mempertahankannya, namun keputusan akhir ada di tangan sang pemain.

  • PULISIC SANGAT PENTING

    Beralih ke lini depan, Amorim menyatakan apresiasinya terhadap kemampuan teknis Nkunku dan menganggap perpanjangan kontrak Pulisic sebagai hal yang sangat penting.


    Tidak banyak kabar baru mengenai Leao yang, dalam kondisi saat ini, memiliki peluang lebih besar untuk hengkang daripada tetap bertahan. Pemain asal Meksiko, Gimenez, juga akan hengkang, sementara Fullkrug tidak akan diperpanjang kontraknya.