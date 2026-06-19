Milan, era baru di bawah kepemimpinan Amorim: siapa yang bertahan dan siapa yang akan dilepas

Tim ini kembali ke masa lalu, yaitu formasi pertahanan tiga pemain, meskipun dengan gerakan dan filosofi yang berbeda dari era Allegri: Amorim menginginkan serangan balik yang cepat dan berkualitas dari lini belakang. Gabbia dan De Winter dipastikan akan tetap berseragam Rossonero, meskipun awalnya sebagai pemain cadangan. Masa depan Pavlovic masih belum jelas: sang pemain ingin tetap bertahan di Rossonero, namun banyak hal akan bergantung pada seberapa konkret tawaran yang datang dari Liga Premier. Masa depan Tomori juga sangat tidak pasti, dengan kemungkinan transfer yang harus dipertimbangkan secara serius.





Amorim telah meminta agar klub berupaya mendatangkan dua bek tengah dari bursa transfer, dan salah satu targetnya adalah Inacio dari Sporting Lisbon. Bek muda asal Jerman, Odogu, akan dipinjamkan ke klub lain.