Sabtu ini menjadi hari yang ingin segera dilupakan AC Milan: Amorim terpaksa tidak membawa Rabiot, Moreira, dan Gila. Ketiga pemain AC Milan itu mengalami masalah fisik dan menambah daftar pemain yang tidak tersedia, yang sebelumnya sudah mencakup Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, dan Chukwueze. Absennya mereka menjadi pukulan berat, dan AC Milan kini menghadapi krisis pemain: berikut kemungkinan pilihan susunan pemain Amorim.
Milan dengan susunan pemain yang dirombak menghadapi Udinese: Amorim harus meracik tim, berikut prediksi sebelas pemain utama
4-3-3
Di Blue Energy Stadium, Milan akan turun dengan formasi 4-3-3. Amorim telah mencoba Tomori sebagai bek kanan dan Bartesaghi di sisi seberangnya: pemain timnas junior Italia itu sedikit lebih diunggulkan daripada Estupinan. Pavlovic dan De Winter akan dituntut bekerja ekstra sebagai duet bek tengah.
Kesempatan bagi Jashari
Musah dipastikan menjadi starter dan kemungkinan besar akan bermain sebagai gelandang tengah sisi kanan, sementara peran pengatur permainan akan dipercayakan kepada legenda Modric. Untuk melengkapi lini tengah, Amorim mempertimbangkan opsi Jashari: pemain asal Swiss itu berpeluang besar tampil sejak menit pertama sebagai gelandang tengah sisi kiri, dengan hanya Comotto yang berada di bangku cadangan dari deretan gelandang.
Cisse Bersama Pulisic dan Ramos
Ramos belum 100 persen fit, tetapi akan menahan rasa sakit dan tampil sejak menit pertama sebagai ujung tombak. Cisse dan Pulisic akan beroperasi di kedua sisinya dengan tujuan jelas: memberikan suplai yang dibutuhkan penyerang asal Portugal itu.
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