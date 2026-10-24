Sabtu ini menjadi hari yang ingin segera dilupakan AC Milan: Amorim terpaksa tidak membawa Rabiot, Moreira, dan Gila. Ketiga pemain AC Milan itu mengalami masalah fisik dan menambah daftar pemain yang tidak tersedia, yang sebelumnya sudah mencakup Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, dan Chukwueze. Absennya mereka menjadi pukulan berat, dan AC Milan kini menghadapi krisis pemain: berikut kemungkinan pilihan susunan pemain Amorim.