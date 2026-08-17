David Odogu meninggalkan Milan. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, bek Jerman kelahiran 2006 itu akan menandatangani kontrak dalam beberapa jam ke depan dengan Toulouse, klub lain yang juga dikendalikan RedBird. Untuk mantan pemain Wolfsburg itu, opsi Jerman pun sirna, setelah ia diminati Mainz dan Cologne. Musim depan ia akan bermain di Ligue 1.
calciomercato.com
Diterjemahkan oleh
Milan: David Odogu pergi ke Prancis, teken kontrak dengan Toulouse
Pilihan kedua AC Milan
Odogu, yang datang tahun lalu dengan nilai 7 juta euro plus bonus 3 juta euro, pindah dengan status pinjaman murni. Musim lalu, dengan Allegri di bangku cadangan, dia hanya bermain 16 menit.
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