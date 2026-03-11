Milan, dari Torriani hingga Bouyer: pengelolaan lima kiper muda antara tim utama, Milan Futuro, dan Primavera

Milan, masa depan ada di sini. Klub Rossoneri ingin mempertahankan tradisi sekolah kiper-kiper hebat yang muncul dari akademi muda: Gianluigi Donnarumma hanyalah contoh terbaru, meskipun tetap sulit untuk ditiru karena alasan yang jelas. Lorenzo Torriani memimpin kelompok lima pemain muda berbakat yang siap membangun karier penting di klub.

Poin utamanya adalah bahwa program yang dirancang di awal musim berfokus pada pengembangan baik dalam latihan maupun dalam pertandingan, dari sinilah lahir keputusan tentang menit bermain (Torriani bermain jauh lebih banyak daripada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya secara umum, meskipun di liga yang secara kualitas kurang penting seperti Serie D). Pelatih kiper tim utama Filippi berhubungan setiap hari dengan pelatih kiper Milan Futuro Del Corno, tetapi juga dengan pelatih kiper lainnya di sektor muda secara sinergis, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan masing-masing pemain, termasuk dengan memberikan mereka kesempatan untuk berlatih bersama Maignan. Kapten juga merupakan nilai tambah, seperti halnya Modric bagi para pemain muda yang berlatih bersama tim utama selama seminggu.