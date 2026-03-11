Goal.com
Milan, dari Torriani hingga Bouyer: pengelolaan lima kiper muda antara tim utama, Milan Futuro, dan Primavera

Milan, strategi untuk mengembangkan kiper muda berbakat Rossoneri: lebih banyak waktu bermain untuk Torriani, Longoni tak sabar menanti.

Milan, masa depan ada di sini. Klub Rossoneri ingin mempertahankan tradisi sekolah kiper-kiper hebat yang muncul dari akademi muda: Gianluigi Donnarumma hanyalah contoh terbaru, meskipun tetap sulit untuk ditiru karena alasan yang jelas. Lorenzo Torriani memimpin kelompok lima pemain muda berbakat yang siap membangun karier penting di klub.

Poin utamanya adalah bahwa program yang dirancang di awal musim berfokus pada pengembangan baik dalam latihan maupun dalam pertandingan, dari sinilah lahir keputusan tentang menit bermain (Torriani bermain jauh lebih banyak daripada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya secara umum, meskipun di liga yang secara kualitas kurang penting seperti Serie D). Pelatih kiper tim utama Filippi berhubungan setiap hari dengan pelatih kiper Milan Futuro Del Corno, tetapi juga dengan pelatih kiper lainnya di sektor muda secara sinergis, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan masing-masing pemain, termasuk dengan memberikan mereka kesempatan untuk berlatih bersama Maignan. Kapten juga merupakan nilai tambah, seperti halnya Modric bagi para pemain muda yang berlatih bersama tim utama selama seminggu. 

  • TORRIANI DALAM PERTUMBUHAN: APA YANG AKAN BERUBAH DI MASA DEPAN

    Lima belas penampilan di Serie D dengan total 1.350 menit. Untuk Torriani, Milan memilih untuk memainkannya secara reguler di tim kedua, Milan Futuro asuhan Massimo Oddo. Bahkan saat masih di tim Primavera Rossoneri, pemain kelahiran 2005 ini belum pernah bermain sebanyak ini, karena pada dasarnya dia adalah kiper kedua sebelum penampilannya yang menonjol dalam tur musim panas bersama Paulo Fonseca dan kemudian Massimiliano Allegri. Dalam pertandingan-pertandingan penting tim utama, Lorenzo naik menjadi kiper ketiga. Milan percaya padanya dan hal ini dibuktikan dengan perpanjangan kontraknya hingga 2030, tetapi berkasnya akan dianalisis dengan cermat oleh agennya (Unique Football, sama dengan Bartesaghi) untuk memahami jalan mana yang akan diambil pada musim depan: menunggu repêchage untuk menjadi pemain inti Milan Futuro di Serie C atau mencari solusi dengan status pinjaman. Pada usia 21 tahun, prioritas Torriani tetaplah bermain secara konsisten. Faktor penentu dalam pilihan ini juga adalah Pietro Terracciano: mantan pemain Fiorentina ini diperkirakan akan memperbarui kontraknya dengan Milan hingga Juli 2027. Jika demikian, ruang di tim utama, yang sudah terbatas karena kehadiran pemain fenomenal seperti Maignan, akan semakin berkurang.

  • MONCADA MENYATAKAN: LEO BOUYER

    Bergabung dengan AC Milan pada September 2024 dari Paris FC atas rekomendasi Moncada, Léo Paul Bouyer adalah salah satu talenta yang sedang diupayakan untuk dikembangkan oleh klub. Lahir di Paris pada 2008, musim lalu ia bermain di bawah usia di tim U-18, yang merupakan tim yang paling banyak berkontribusi dalam hal hasil mengingat keputusan untuk memainkan banyak pemain di bawah usia di tim Primavera, yang mengakibatkan tim kehilangan pemain-pemain terbaiknya.

    Tahun ini, ia memulai debutnya bersama Milan Futuro dan kemudian bersama Primavera secara berurutan, yang merupakan hal yang unik dalam kariernya. Pada paruh pertama musim ini, performanya sangat tinggi, dengan penampilan yang menunjukkan potensi yang baik, sementara sekarang, setelah mendapatkan tempat sebagai pemain inti di Primavera, ia sedang mengalami fase yang sulit akibat beberapa ketidakpastian. Kecuali ada tawaran yang sangat menguntungkan di pasar transfer, ia tampaknya akan menjalani musim lain bersama Rossoneri di berbagai tim junior.

  • TALENTA KELAS 2008 LONGONI AKAN BERAKHIR

    Tanda tangan di bawah ini adalah miliknya: berkat penyelamatan-penyelamatan Alessandro Longoni, tim Italia U-17 asuhan Massimiliano Favo berhasil mengalahkan Brasil melalui adu penalti, meraih medali perunggu, dan mencatatkan hasil terbaik sepanjang sejarah di kompetisi tersebut. Setelah skor 0-0 pada waktu normal, kedua tim nasional bertemu di adu penalti untuk menentukan posisi ketiga dan keempat di Piala Dunia. Dan Longoni benar-benar memberikan kemenangan bagi Italia, dengan terlebih dahulu menepis tendangan Pacheco dan kemudian tendangan Luis Eduardo. Lahir pada tahun 2008 di Como, ia adalah talenta sejati dengan kemampuan teknis yang sangat penting: mereka yang telah mengikuti langkahnya di sektor junior Rossoneri tanpa ragu bertaruh pada masa depannya di Serie A pada level tinggi. Setelah paruh pertama musim yang sangat baik bersama Milan Primavera, ia bergabung dengan Milan Futuro asuhan Massimo Oddo, di mana ia belum mendapatkan kesempatan bermain. Situasi kontrak Longoni mungkin menjadi faktor penentu: kontraknya saat ini akan berakhir pada bulan Juli dan belum ada kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama. Saat ini, skenario yang paling mungkin adalah perpisahan di akhir musim.

  • PITTARELLA DI TIM UTAMA

    Musim panas lalu, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya setelah enam tahun di Milan: Matteo Pittarella adalah kiper yang diandalkan klub untuk masa kini dan masa depan. Ia merupakan bagian dari Milan Futuro, meskipun untuk memberi ruang bagi Lorenzo Torriani, ia hampir selalu duduk di bangku cadangan tim utama sebagai kiper ketiga. Lahir pada tahun 2008, dengan potensi pertumbuhan yang baik, Milan berencana untuk terus mengembangkan kemampuannya juga pada musim depan.

  • KONTRAK PROFESIONAL UNTUK FACCIOLI

    Pietro Faccioli, kelahiran 2009, adalah yang termuda di tim. Ia menonjol di level U-17 dan U-18 sebelum mendapatkan kontrak profesional pertamanya, yang diumumkan oleh klub Rossonero seminggu yang lalu. Kepuasan ganda bagi kiper kelahiran Milan dan penggemar Milan sejak kecil. Staf kiper percaya pada perkembangannya dan baru-baru ini mempromosikannya ke Milan Futuro milik Oddo.

