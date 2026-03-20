Milan, masa depan ada di sini dan sekarang. Massimiliano Allegri ingin membawa tim ini meraih gelar Liga Champions, sebuah langkah krusial baik bagi kelangsungan finansial klub maupun pengembangan proyek olahraga. Pelatih asal Livorno ini menyadari bahwa perkembangan tim bergantung pada performa di lapangan dan hasil pertandingan, dan ia sudah memiliki gambaran jelas mengenai apa yang dibutuhkan di bursa transfer untuk meningkatkan kualitas skuad. Terjemahan dalam bahasa yang sederhana: 4-5 pemain baru untuk menjadi 100% kompetitif dalam perburuan Scudetto.Pembelian ini juga bergantung pada anggaran yang akan dialokasikan klub di bursa transfer, yang akan dipengaruhi oleh dana yang diperoleh dari penjualan pemain yang dipinjamkan musim panas lalu.
Milan, dari Musah dan Chukwueze hingga Bennacer: situasi masing-masing pemain yang dipinjamkan
PEMBELIAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN
Kasus Tommaso Pobega dan Alvaro Morata pada dasarnya telah ditutup oleh Milan musim panas lalu: untuk gelandang asal Giuliano tersebut, Bologna telah menggunakan dan meresmikan hak pembeliannya sebesar 7 juta euro. Untuk pemain asal Spanyol tersebut, setelah membayar 5 juta euro kepada Galatasaray untuk mengakhiri masa pinjamannya, Milan akan menerima 15 juta euro dari Como atas penjualan penyerang tersebut secara permanen. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan nilai sisa sebesar 9,75 juta euro, klub Rossoneri akan mencatat keuntungan modal sekitar 5,25 juta euro.
KEBINGUNGAN YANG TAK Terduga
Setelah membayar 4,5 juta euro kepada Milan sebagai biaya peminjaman, Atalanta kini mengambil jeda untuk mempertimbangkan kembali nasib Yunus Musah. Paradoxnya terletak pada perkembangan sang pemain asal Amerika Serikat yang, dalam 15 hari terakhir, berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A dan gol pertamanya di Coppa Italia, tepatnya pada laga semifinal melawan Lazio, setelah fase awal yang sulit di mana ia sering duduk di bangku cadangan dan jarang mendapat kesempatan bermain. Dea harus memutuskan apakah akan menyelesaikan pembelian dengan menggunakan hak pembelian kembali sebesar 20,5 juta euro. Saat ini, kemungkinannya tampaknya tidak terlalu tinggi.
Menurut Filippo Terracciano, Cremonese, setelah membayar 500 ribu euro kepada Milan sebagai biaya pinjaman, memiliki kewajiban untuk membeli dengan harga 3,5 juta euro jika tim tersebut tetap berada di divisi yang sama. Di sinilah letak kesulitannya, yang mengejutkan dan bertolak belakang dengan situasi sebulan yang lalu.
KEUNTUNGAN TERBESAR DARI COLOMBO
Lorenzo Colombo hampir pasti akan menjadi pemain Genoa secara permanen dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro, yang bagi Milan berarti keuntungan penuh. Dengan 29 penampilan dan 6 gol yang dicetak sejauh ini, penyerang asal Brianza ini telah memenuhi dua syarat pertama yang memicu kewajiban pembelian: syarat terakhir terkait dengan kelangsungan klub Liguria, yang kini hampir pasti terpenuhi bagi tim yang di bawah asuhan De Rossi sedang mencatatkan rata-rata poin layaknya tim Liga Europa.
KEMBALI KE TEMPAT ASAL
Untuk Bennacer, kesepakatan dengan Dinamo Zagreb disepakati berdasarkan skema peminjaman gratis dengan opsi pembelian, yang ditetapkan sekitar 10 juta euro. Perlu juga dicatat bahwa gaji Bennacer, sebesar 4 juta euro bersih per musim sesuai kontrak yang mengikatnya dengan Milan hingga 2027, dibayar 40% oleh klub Kroasia, sementara 60% sisanya ditanggung oleh Rossoneri.
Mengingat parameter ekonomi yang tidak terjangkau bagi klub Kroasia dan berlanjutnya masalah fisik, kembalinya Bennacer ke klub induk hampir pasti.
SPERANZA CHUKWUEZE
Fulham sangat puas dengan performa Chukwueze dan kemungkinan besar mereka akan menggunakan opsi pembelian permanennya pada akhir musim dengan nilai sekitar 28 juta euro. Di sinilah terletak harapan terbesar klub Rossoneri terhadap pemain sayap asal Nigeria tersebut, yang hingga saat ini telah mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist dalam 16 penampilannya di Liga Premier.