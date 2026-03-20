Milan, dari Musah dan Chukwueze hingga Bennacer: situasi masing-masing pemain yang dipinjamkan

Setelah membayar 4,5 juta euro kepada Milan sebagai biaya peminjaman, Atalanta kini mengambil jeda untuk mempertimbangkan kembali nasib Yunus Musah. Paradoxnya terletak pada perkembangan sang pemain asal Amerika Serikat yang, dalam 15 hari terakhir, berhasil mencetak gol pertamanya di Serie A dan gol pertamanya di Coppa Italia, tepatnya pada laga semifinal melawan Lazio, setelah fase awal yang sulit di mana ia sering duduk di bangku cadangan dan jarang mendapat kesempatan bermain. Dea harus memutuskan apakah akan menyelesaikan pembelian dengan menggunakan hak pembelian kembali sebesar 20,5 juta euro. Saat ini, kemungkinannya tampaknya tidak terlalu tinggi.





Menurut Filippo Terracciano, Cremonese, setelah membayar 500 ribu euro kepada Milan sebagai biaya pinjaman, memiliki kewajiban untuk membeli dengan harga 3,5 juta euro jika tim tersebut tetap berada di divisi yang sama. Di sinilah letak kesulitannya, yang mengejutkan dan bertolak belakang dengan situasi sebulan yang lalu.