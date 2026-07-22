Milan sama sekali tidak berniat mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Terutama, klub berusaha menghindari terulangnya kasus seperti Liberali, yaitu para pemain berbakat yang hengkang dari Milan secara gratis atau dengan nilai transfer yang jauh lebih rendah daripada nilai teknis yang telah mereka tunjukkan. Saat ini, klub Rossonero menganggap Christian Comotto sebagai salah satu pemain muda terpenting dan telah memutuskan untuk mengikatnya demi masa depan.
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Milan, Comotto menandatangani kontrak hari ini: perpanjangan hingga 2031, tawaran dari Juventus ditolak
PERPANJANGAN KONTRAK MELAWAN JUVE
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi kami, Comotto dan para agennya akan berada di markas Milan pada sore hari ini untuk menandatangani kontrak baru yang akan berakhir pada Juli 2031. Hal ini juga menjadi sinyal penting bagi Juventus, yang telah mengajukan tawaran untuk pemain kelahiran 2008 tersebut tepat pada awal periode bursa transfer kali ini.
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