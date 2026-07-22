Milan, Comotto menandatangani kontrak hari ini: perpanjangan hingga 2031, tawaran dari Juventus ditolak

Milan sama sekali tidak berniat mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Terutama, klub berusaha menghindari terulangnya kasus seperti Liberali, yaitu para pemain berbakat yang hengkang dari Milan secara gratis atau dengan nilai transfer yang jauh lebih rendah daripada nilai teknis yang telah mereka tunjukkan. Saat ini, klub Rossonero menganggap Christian Comotto sebagai salah satu pemain muda terpenting dan telah memutuskan untuk mengikatnya demi masa depan.