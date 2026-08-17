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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan-Como: kontak langsung untuk Ricci

AC Milan
Como
Serie A
S. Ricci

Gelandang Italia itu masuk radar Fabregas

Bukan hanya upaya mendatangkan Moise Kean untuk Como. Klub milik Cesc Fabregas itu sedang berusaha menuntaskan langkah-langkah terakhir untuk menyediakan skuad yang sangat kompetitif bagi pelatih asal Spanyol tersebut, siap untuk kembali menegaskan diri di liga, sekaligus tampil baik di Liga Champions.

Penyerang jelas menjadi prioritas dan striker Italia milik Fiorentina itu merupakan opsi yang konkret, tetapi juga dan terutama karena persoalan daftar pemain Eropa, nama Samuele Ricci kini mulai mengemuka, yang secara resmi tidak masuk daftar jual Milan, tetapi bisa pergi.


  • Bukan pilihan utama, Ricci mempertimbangkannya

    Ruben Amorim tidak memasukkannya ke dalam daftar pemain yang tersingkir dalam kepemimpinannya saat ini, tetapi Ricci jelas berada di belakang Modric, Rabiot, Jashari, dan tentu saja Loftus-Cheek, sambil menunggu apakah dari bursa transfer masih akan datang tambahan lagi.

    Mantan pemain Empoli dan Torino itu paham betul bahwa ia tidak mampu memberi kesan pada musim pertamanya di AC Milan, dan karena itu ia tidak ingin pergi dengan meninggalkan mimpi mengenakan seragam tim yang didukungnya sejak kecil setelah hanya 1 tahun dan tanpa hasil. Namun hari ini, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan transfer ke klub seperti Como, yang memberi kesempatan bermain kepada para pemain muda dan juga mengembangkan mereka di level internasional.

    • Iklan

  • Kontak

    Dan pada hari ini, berkat kerja mediasi agen Ricci yang memiliki hubungan sangat baik dengan klub Como, telah terjadi kontak langsung baru antara kedua pihak. Milan tidak menutup kemungkinan perpisahan, tetapi baru setahun lalu mereka membayarnya sekitar 23 juta euro dari Torino dan tidak bisa serta tidak ingin menjualnya dengan harga murah.

    Bagi Como, seperti yang sudah disebutkan, hal ini juga bisa penting dalam penyusunan daftar UEFA, di mana pemain yang dibina di Italia (Kean juga termasuk, begitu pula Liberali yang sudah berseragam biru-putih) dapat menempati satu slot terpisah dalam daftar final.

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