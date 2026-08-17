Milan-Como: kontak langsung untuk Ricci

Bukan hanya upaya mendatangkan Moise Kean untuk Como. Klub milik Cesc Fabregas itu sedang berusaha menuntaskan langkah-langkah terakhir untuk menyediakan skuad yang sangat kompetitif bagi pelatih asal Spanyol tersebut, siap untuk kembali menegaskan diri di liga, sekaligus tampil baik di Liga Champions.

Penyerang jelas menjadi prioritas dan striker Italia milik Fiorentina itu merupakan opsi yang konkret, tetapi juga dan terutama karena persoalan daftar pemain Eropa, nama Samuele Ricci kini mulai mengemuka, yang secara resmi tidak masuk daftar jual Milan, tetapi bisa pergi.



