Sebelum malam ini, untuk menemukan hat-trick terakhir pemain AC Milan di kompetisi Eropa, kita harus mundur sembilan tahun ke 14 September 2017, ketika Andrè Silva mencetak tiga gol dalam laga tandang Liga Europa di markas Austria Vienna. Sementara itu, untuk menemukan pemain asal Italia yang melakukannya, kita bahkan harus mundur hingga 2002, saat Pippo Inzaghi mencetak hat-trick dalam laga Deportivo La Coruna-Milan yang berakhir 0-4. Cisse melakukannya saat menghadapi Salzburg: sang talenta muda AC Milan membawa pulang bola pertandingan dan telah mengukir namanya dalam sejarah AC Milan. Pencapaian yang tidak buruk bagi pemain muda yang mengawali persiapan dengan keraguan setelah menjalani operasi terkait tendon otot adduktor paha kanannya.
Milan, Cisse sudah mengukir sejarah: Amorim telah menemukan pelapis Ramos
SANGAT PENTING BAGI AMORIM
Cisse bukan lagi sekadar talenta muda yang datang dari Catanzaro, melainkan sosok penting bagi Amorim. Dengan begitu mudah, ia menjadi salah satu wajah paling menarik di AC Milan baru asuhan Amorim. Setelah mencetak gol dalam debutnya di Serie A melawan Torino dan juga membobol gawang Juventus di Stadium, pemain kelahiran Treviso itu kembali meninggalkan jejak di Liga Europa. Ia melakukannya lewat penampilan yang menggambarkan dengan tepat kondisinya saat ini: tiga gol dengan tiga cara berbeda, pribadi yang kalem tetapi berjiwa besar, serta senyum yang menular.
Pelapis Ramos
Kemampuan luar biasa Cisse untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat menjadikannya pemain yang unik dalam skuad AC Milan. Masa depannya pun bisa berada beberapa meter lebih ke depan, sebagai penyerang. Saat melawan Salzburg, ia menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain sebagai penyerang nomor sembilan palsu. Namun, kredit sebagai orang pertama yang memainkannya di posisi itu harus diberikan kepada pelatih timnas Italia U-21, Silvio Baldini, yang menempatkannya di sana dalam kemenangan sempurna atas Polandia pada 5 Oktober lalu di Stadion Adriatico, Pescara. Amorim mungkin telah menemukan alternatif untuk memberi Goncalo Ramos kesempatan beristirahat saat diperlukan.
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