Milan, Cisse sudah mengukir sejarah: Amorim telah menemukan pelapis Ramos

Kemampuan luar biasa Cisse untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat menjadikannya pemain yang unik dalam skuad AC Milan. Masa depannya pun bisa berada beberapa meter lebih ke depan, sebagai penyerang. Saat melawan Salzburg, ia menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain sebagai penyerang nomor sembilan palsu. Namun, kredit sebagai orang pertama yang memainkannya di posisi itu harus diberikan kepada pelatih timnas Italia U-21, Silvio Baldini, yang menempatkannya di sana dalam kemenangan sempurna atas Polandia pada 5 Oktober lalu di Stadion Adriatico, Pescara. Amorim mungkin telah menemukan alternatif untuk memberi Goncalo Ramos kesempatan beristirahat saat diperlukan.