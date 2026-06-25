Milan, Cissè berlatih di Abruzzo agar siap bermain bersama Amorim: kabar apa yang beredar mengenai masa depannya

Milan sebenarnya ingin merekrut Cisse sejak musim panas 2023, lalu kembali pada 2024, namun Verona mematok harga yang sangat tinggi untuk seorang pemain muda yang memang tampil sangat baik, namun hanya di level Primavera. Setelah penampilan gemilang di awal musim, tibalah saatnya untuk merealisasikan minat yang telah lama ada. Furlani, yang didukung oleh hubungan baiknya dengan agen Busardò, berhasil mengungguli PSV (yang saat itu sudah hampir menandatangani kontrak) dengan mencapai kesepakatan bersama Verona senilai sekitar 10 juta euro, termasuk bonus.





Pemain baru Rossonero ini, yang didatangkan dari Verona pada hari terakhir bursa transfer namun dipinjamkan ke Catanzaro hingga akhir musim, mengalami cedera selama pertandingan yang dimenangkan beberapa hari kemudian melawan Reggiana. Berikut adalah pernyataan resmi klub mengenai operasi yang dilakukan di Finlandia:





Alphadjo Cisse telah menjalani operasi di Finlandia untuk memperbaiki robekan tendon adduktor pada paha kanannya.

Operasi tersebut dilakukan oleh Profesor Lasse Lempainen, spesialis terkemuka di tingkat internasional untuk jenis cedera ini, dengan didampingi oleh dokter tim Rossonero, Lorenzo Raffo. Operasi tersebut berjalan dengan sukses, sebagaimana diumumkan oleh tim medis.

Waktu pemulihan diperkirakan sekitar empat bulan. Mengingat prognosis tersebut, musim ini dapat dianggap telah berakhir bagi sang pemain.

Proses rehabilitasi akan dilakukan bersama tim medis Milan, atas kesepakatan dengan U.S. Catanzaro, yang akan memantau bersama berbagai tahap pemulihan hingga pemain tersebut dapat kembali sepenuhnya ke aktivitas kompetitif.