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Milan, Cissè berlatih di Abruzzo agar siap bermain bersama Amorim: kabar apa yang beredar mengenai masa depannya

AC Milan
Transfers

Alphadjo Cisse (nama belakangnya diucapkan datar, dengan penekanan pada huruf 'i', katanya) telah tiba di Catanzaro musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dari Hellas Verona; kedatangannya sebenarnya sedikit terabaikan, mengingat aktivitas transfer Giallorossi yang telah mengamankan talenta seperti Liberali di lini tengah, lalu pemain nomor sepuluh berkualitas tak terbantahkan seperti Rémi Oudin.


Lahir pada tahun 2006, berasal dari Treviso dan keturunan Guinea, yang selalu dipanggil ke tim U-21 oleh pelatih Baldini, Cisse di Catanzaro awalnya bermain sebagai gelandang serang kiri dalam formasi 3-4-2-1, yang mungkin merupakan posisi idealnya. Namun, demi menjaga keseimbangan, Aquilani mengubah sistem taktis dengan memasukkan seorang gelandang menggantikan posisi gelandang serang. Dengan formasi taktis baru ini, ia tetap menjadi satu-satunya pengumpan andalan di belakang Iemmello dan menunjukkan kemampuan luar biasa berupa dribel yang mematikan, kreativitas dalam situasi satu lawan satu, umpan matang, serta gol.



  • DAMPAK YANG MENGHANCURKAN

    Saat ia menunduk untuk menerima bola dengan punggung menghadap gawang, menekannya bagi para pemain Serie B adalah hal yang sia-sia, karena dengan pengendalian bola yang tepat dan gerakan pinggulnya, ia mampu berbalik dalam sekejap dan menciptakan jarak satu meter antara dirinya dan lawan-lawannya. Catanzaro menjadi tim yang paling banyak dipantau di Italia, baik oleh pengamat asing maupun lokal; semua mata tertuju pada talenta ini yang mampu mencetak 6 gol, satu lebih indah dari yang lain, berkat intuisi jitu dari direktur olahraga Polito dan pelatih Aquilani.

    • Iklan

  • BERHENTI DAN OPERASI

    Milan sebenarnya ingin merekrut Cisse sejak musim panas 2023, lalu kembali pada 2024, namun Verona mematok harga yang sangat tinggi untuk seorang pemain muda yang memang tampil sangat baik, namun hanya di level Primavera. Setelah penampilan gemilang di awal musim, tibalah saatnya untuk merealisasikan minat yang telah lama ada. Furlani, yang didukung oleh hubungan baiknya dengan agen Busardò, berhasil mengungguli PSV (yang saat itu sudah hampir menandatangani kontrak) dengan mencapai kesepakatan bersama Verona senilai sekitar 10 juta euro, termasuk bonus.


    Pemain baru Rossonero ini, yang didatangkan dari Verona pada hari terakhir bursa transfer namun dipinjamkan ke Catanzaro hingga akhir musim, mengalami cedera selama pertandingan yang dimenangkan beberapa hari kemudian melawan Reggiana. Berikut adalah pernyataan resmi klub mengenai operasi yang dilakukan di Finlandia:


    Alphadjo Cisse telah menjalani operasi di Finlandia untuk memperbaiki robekan tendon adduktor pada paha kanannya.

    Operasi tersebut dilakukan oleh Profesor Lasse Lempainen, spesialis terkemuka di tingkat internasional untuk jenis cedera ini, dengan didampingi oleh dokter tim Rossonero, Lorenzo Raffo. Operasi tersebut berjalan dengan sukses, sebagaimana diumumkan oleh tim medis.

    Waktu pemulihan diperkirakan sekitar empat bulan. Mengingat prognosis tersebut, musim ini dapat dianggap telah berakhir bagi sang pemain.

    Proses rehabilitasi akan dilakukan bersama tim medis Milan, atas kesepakatan dengan U.S. Catanzaro, yang akan memantau bersama berbagai tahap pemulihan hingga pemain tersebut dapat kembali sepenuhnya ke aktivitas kompetitif.

  • KONDISI BAIK

    Dalam beberapa bulan terakhir, staf medis Milan terus menerima laporan dari Catanzaro sebagai bagian dari komunikasi yang sangat efektif terkait Cisse. Program pemulihannya berjalan lancar, dan pemain berbakat asal Italia ini bekerja keras untuk kembali ke kondisi prima secepat mungkin. Tujuannya adalah agar ia sudah siap saat Milan memulai pemusatan latihan musim panas yang dijadwalkan pada paruh kedua bulan Juli.

  • LATIHAN DI MONTESILVANO

    Menurut informasi yang diperoleh dari calciomercato.com, Cissè sedang berlatih di pusat olahraga Vestina Zampacorta di Montesilvano, Provinsi Pescara. Latihan dan pengorbanan demi memastikan dirinya siap pada 12 Juli, saat ia akan berada di Milanello untuk mengikuti pemusatan latihan Tim Utama Milan. Dengan ambisi dan semangat besar untuk menunjukkan seluruh bakatnya.