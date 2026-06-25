Milan, Cissè berlatih di Abruzzo agar siap bermain bersama Amorim: kabar apa yang beredar mengenai masa depannya

Alphadjo Cisse (nama belakangnya diucapkan datar, dengan penekanan pada huruf 'i', katanya) telah tiba di Catanzaro musim panas lalu sebagai pemain pinjaman dari Hellas Verona; kedatangannya sebenarnya sedikit terabaikan, mengingat aktivitas transfer Giallorossi yang telah mengamankan talenta seperti Liberali di lini tengah, lalu pemain nomor sepuluh berkualitas tak terbantahkan seperti Rémi Oudin.
Lahir pada tahun 2006, berasal dari Treviso dan keturunan Guinea, yang selalu dipanggil ke tim U-21 oleh pelatih Baldini, Cisse di Catanzaro awalnya bermain sebagai gelandang serang kiri dalam formasi 3-4-2-1, yang mungkin merupakan posisi idealnya. Namun, demi menjaga keseimbangan, Aquilani mengubah sistem taktis dengan memasukkan seorang gelandang menggantikan posisi gelandang serang. Dengan formasi taktis baru ini, ia tetap menjadi satu-satunya pengumpan andalan di belakang Iemmello dan menunjukkan kemampuan luar biasa berupa dribel yang mematikan, kreativitas dalam situasi satu lawan satu, umpan matang, serta gol.