Milan tengah memasuki fase penuh evaluasi, dengan pemilik dan pendiri RedBird, Gerry Cardinale, yang masih memikirkan siapa sosok ideal yang bisa dimasukkan ke dalam struktur manajemen Milan. Gagasan sang pemilik Milan adalah mempercepat proses pada jeda ini untuk sampai pada keputusan mengenai kemungkinan sosok rujukan di dalam struktur olahraga klub.
Milan, Cardinale ingin mengontrak seorang Head of Football secepat mungkin, peluang Krosche menurun
Krosche makin menjauh
Ketertarikan pada profil Markus Krosche sudah muncul sejak musim panas terakhir ini ketika AC Milan mengalami revolusi besar di jajaran manajemen, dimulai dengan kepergian mantan CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, direktur teknis Geoffrey Moncada, dan pelatih Massimiliano Allegri, lalu berlanjut dengan kedatangan pelatih Ruben Amorim serta restrukturisasi seluruh area manajerial ke dalam tim baru yang fungsional dan strategis, yang bertanggung jawab langsung kepada Cardinale.
Dalam musim panas yang panjang ini, pemilik RedBird menilai apakah perlu memasukkan sosok kepala area olahraga yang akan mengelola seluruh area teknis dan yang sejalan dengan visi serta tujuan pemilik untuk masa kini dan masa depan AC Milan.
Krosche tetap ada dalam daftar hingga saat itu dan sempat terlihat kembali menguat, tetapi kenyataannya, menurut informasi yang diperoleh, persentase keberhasilannya merosot tajam, mendekati nol.
Apa yang dicari Cardinale
Dalam panjangnya pengalaman profesionalnya di Jerman, Krosche selalu menikmati keleluasaan yang besar, baik di bursa transfer masuk maupun keluar. Ruang seperti itu di Milan akan memiliki batas yang lebih jelas karena Cardinale ingin Milan miliknya bekerja secara tim di level strategis dengan strukturnya sendiri, tetapi dengan satu poin penting: kata terakhir selalu tetap ada di tangannya. Selain itu, Cardinale ingin terus menangani langsung negosiasi-negosiasi yang lebih kompleks seperti yang dilakukan dengan PSG untuk Goncalo Ramos dan dengan Strasbourg untuk Moreira (dengan bantuan Mendes, agen kedua pemain tersebut).
Secara singkat, ia sedang mencari seorang direktur dengan jaringan kontak yang luas, terutama berguna untuk bursa transfer keluar, yang tahu cara bekerja dengan dan untuk pelatih. Seorang direktur teknik yang mengawasi seluruh area olahraga tetapi tanpa memiliki delegasi penuh seperti yang terjadi di masa lalu ketika Cardinale selalu berada di belahan dunia lain.
Posisi yang jelas dan tegas itu tidak menjawab kebutuhan dan modus operandi Krosche. Dalam beberapa hari terakhir, kepada pemilik RedBird itu telah diajukan pencalonan Boto, dg Flamengo, tetapi saat ini belum terlalu menarik perhatian. Daftar kandidat bagaimanapun seharusnya mengarah pada penunjukan seorang direktur asing.
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