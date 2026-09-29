Dalam panjangnya pengalaman profesionalnya di Jerman, Krosche selalu menikmati keleluasaan yang besar, baik di bursa transfer masuk maupun keluar. Ruang seperti itu di Milan akan memiliki batas yang lebih jelas karena Cardinale ingin Milan miliknya bekerja secara tim di level strategis dengan strukturnya sendiri, tetapi dengan satu poin penting: kata terakhir selalu tetap ada di tangannya. Selain itu, Cardinale ingin terus menangani langsung negosiasi-negosiasi yang lebih kompleks seperti yang dilakukan dengan PSG untuk Goncalo Ramos dan dengan Strasbourg untuk Moreira (dengan bantuan Mendes, agen kedua pemain tersebut).

Secara singkat, ia sedang mencari seorang direktur dengan jaringan kontak yang luas, terutama berguna untuk bursa transfer keluar, yang tahu cara bekerja dengan dan untuk pelatih. Seorang direktur teknik yang mengawasi seluruh area olahraga tetapi tanpa memiliki delegasi penuh seperti yang terjadi di masa lalu ketika Cardinale selalu berada di belahan dunia lain.

Posisi yang jelas dan tegas itu tidak menjawab kebutuhan dan modus operandi Krosche. Dalam beberapa hari terakhir, kepada pemilik RedBird itu telah diajukan pencalonan Boto, dg Flamengo, tetapi saat ini belum terlalu menarik perhatian. Daftar kandidat bagaimanapun seharusnya mengarah pada penunjukan seorang direktur asing.