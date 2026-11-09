Dengan pertimbangan itu, Markus Krosche sudah mulai memantau bursa penyerang tengah menjelang Januari. Rekrutan itu tidak boleh seperti Fullkrug setahun lalu, meski kini ia mengawali musim dengan sangat baik di Bundesliga. Saat itu, ia didatangkan terburu-buru pada awal bursa transfer dan belum dalam kondisi siap bertanding. Yang dicari harus berupa peluang untuk mendatangkan pemain yang sudah siap turun ke lapangan, dengan kemungkinan menjadi investasi pada akhir musim.