AC Milan menatap masa depan dan bursa transfer Januari dengan sejumlah peluang yang harus dijajaki dan dimanfaatkan oleh jajaran manajemen baru. Pengumuman Markus Kroesche sebagai direktur olahraga baru klub (serta kedatangan Hardung untuk mendampinginya) belum diresmikan, tetapi kesepakatan sudah tercapai dan jajaran baru tersebut akan mulai bekerja pada Januari. Sementara itu, seperti dilaporkan Corriere della Sera, para petinggi klub sudah memantau bursa transfer dengan target yang jelas: seorang penyerang untuk didatangkan pada Januari.
Milan: Camarda dipinjamkan, Krosche sudah memantau bursa transfer penyerang tengah untuk Januari
Camarda Masih Terlalu Mentah
Menurut Corriere della Sera, AC Milan menyadari bahwa beban yang kini dipikul Francesco Camarda terlalu besar. Bahkan Goncalo Ramos pun menuai banyak kritik karena minim gol. Membebankan seluruh tanggung jawab lini serang kepada pemain asal Italia itu, ketika pemain utama saja sedang kesulitan, berisiko membuatnya terpuruk. Karena itu, AC Milan mulai serius mempertimbangkan peminjaman selama enam bulan bagi Camarda agar ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain secara konsisten, mungkin sebagai pemain inti.
Krosche Sudah Mulai Bekerja
Dengan pertimbangan itu, Markus Krosche sudah mulai memantau bursa penyerang tengah menjelang Januari. Rekrutan itu tidak boleh seperti Fullkrug setahun lalu, meski kini ia mengawali musim dengan sangat baik di Bundesliga. Saat itu, ia didatangkan terburu-buru pada awal bursa transfer dan belum dalam kondisi siap bertanding. Yang dicari harus berupa peluang untuk mendatangkan pemain yang sudah siap turun ke lapangan, dengan kemungkinan menjadi investasi pada akhir musim.
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