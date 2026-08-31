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Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Milan, Bondo dekat dengan perpisahan: Monza mencoba, tetapi Sassuolo sedang mengkaji penyalipan

AC Milan

Milan, dua permintaan dari Serie A untuk Warren Bondo: Sassuolo di depan Monza

Warren Bondo dan masa depan yang masih sepenuhnya belum ditentukan. Gelandang Prancis itu sedang menuju pintu keluar dari Milan (bahkan ia tidak dipanggil Amorim untuk pemusatan latihan) dan setelah mengatakan 'tidak' kepada klub Turki Corum serta klub Amerika San Jose Earthquakes, kini ia bisa mempertimbangkan dua opsi di Serie A.

  • Sassuolo unggul atas Monza

    Dalam beberapa jam terakhir, muncul peluang Sassuolo untuk Warren Bondo: direktur olahraga klub tersebut telah mengintensifkan kontak dengan kepala bagian transfer AC Milan, Almstadt, untuk mencoba memahami kelayakan operasi ini. Pembicaraan membahas kemungkinan formula transfer dan parameter ekonomi dengan sang pemain. Monza juga sempat melakukan pendekatan untuk gelandang Prancis itu demi kemungkinan kembali ke rumah, namun tanpa pendalaman lebih lanjut.

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