Dalam beberapa jam terakhir, muncul peluang Sassuolo untuk Warren Bondo: direktur olahraga klub tersebut telah mengintensifkan kontak dengan kepala bagian transfer AC Milan, Almstadt, untuk mencoba memahami kelayakan operasi ini. Pembicaraan membahas kemungkinan formula transfer dan parameter ekonomi dengan sang pemain. Monza juga sempat melakukan pendekatan untuk gelandang Prancis itu demi kemungkinan kembali ke rumah, namun tanpa pendalaman lebih lanjut.