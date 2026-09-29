Milan, berapa harga Kim? Permintaan Bayern Munchen, persaingan dari Inggris, dan gajinya

Ruben Amorim terus memiliki gambaran yang sangat jelas untuk Milan-nya. Pelatih asal Portugal itu, yang sudah kembali bekerja untuk menatap kembalinya pertandingan setelah jeda panjang tim nasional, sedang mempelajari cara menyesuaikan ide-idenya dengan materi pemain yang ia miliki, tetapi menjelang bursa transfer Januari mendatang ia akan melanjutkan permintaannya kepada Cardinale untuk mendatangkan pemain yang bisa memperkuat formasi 3-4-2-1 miliknya.





Dalam perspektif ini, dibutuhkan dengan segera tambahan satu pemain berpengalaman, yang memiliki kemampuan dalam penjagaan dan kecepatan untuk bergerak mundur, untuk dimasukkan ke lini belakang bersama Gila dan Pavlovic. Banyak nama yang sedang dipantau, tetapi waspadai peluang di bursa transfer seperti yang bisa mengarah kepada mantan pemain Napoli, Kim Min-Jae.



