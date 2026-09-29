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cm grafica kim bayern 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan, berapa harga Kim? Permintaan Bayern Munchen, persaingan dari Inggris, dan gajinya

AC Milan
Bayern Munich
Tottenham Hotspur
Aston Villa
M. Kim

Pada Januari, Milan akan menghadiahkan seorang bek kepada Amorim. Pemain Korea Selatan eks-Napoli itu berada di urutan teratas dalam daftar

Ruben Amorim terus memiliki gambaran yang sangat jelas untuk Milan-nya. Pelatih asal Portugal itu, yang sudah kembali bekerja untuk menatap kembalinya pertandingan setelah jeda panjang tim nasional, sedang mempelajari cara menyesuaikan ide-idenya dengan materi pemain yang ia miliki, tetapi menjelang bursa transfer Januari mendatang ia akan melanjutkan permintaannya kepada Cardinale untuk mendatangkan pemain yang bisa memperkuat formasi 3-4-2-1 miliknya.


Dalam perspektif ini, dibutuhkan dengan segera tambahan satu pemain berpengalaman, yang memiliki kemampuan dalam penjagaan dan kecepatan untuk bergerak mundur, untuk dimasukkan ke lini belakang bersama Gila dan Pavlovic. Banyak nama yang sedang dipantau, tetapi waspadai peluang di bursa transfer seperti yang bisa mengarah kepada mantan pemain Napoli, Kim Min-Jae.


  • Di Bayern, dia adalah pemain cadangan

    Bagi Vincent Kompany, bek tengah kelahiran 1999 itu saat ini hanya dianggap sebagai pelapis. Klub dan agen sang pemain, yang kontraknya akan berakhir dalam dua tahun pada 30 Juni 2028, akan segera duduk bersama untuk membahas ketidakpuasan pemain tersebut, tetapi dengan kepastian yang jelas bahwa saat ini bagi manajer asal Belgia itu, rencana di lapangan tidak akan berubah.

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  • Bayern meminta 25 juta, masalah gaji

    Karena itu, pada Januari nanti opsi penjualan bisa kembali menjadi relevan, tetapi tidak dengan harga berapa pun mengingat bursa musim dingin tetap rumit bagi semua pihak dan adanya kebutuhan berikutnya bagi Bayern, jika memang demikian, untuk mencari pengganti.


    Untuk Kim Min-Jae, Bayern tidak akan memberikan diskon besar, tetapi wajar jika valuasinya, menurut Corriere dello Sport, tidak berada di luar pasar mengingat peran yang ditempatinya dalam skuad. Untuk pemain Korea Selatan itu, permintaannya sekitar 25 juta euro, tetapi bagian yang paling rumit adalah mengompensasi gaji besar sebesar 7 juta euro per musim yang saat ini ia terima di Bayern.

  • Persaingan dari Inggris

    Dalam hal ini, terlepas dari ketertarikan AC Milan, masalah terbesar bagi klub tersebut adalah persaingan ketat yang akan datang dari klub-klub Premier League yang punya kekuatan finansial besar. Aston Villa, yang sedang mencari pengganti ideal untuk Konsa yang sudah dijual pada musim panas, dan terutama Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, sudah mengantre untuk mantan pemain Napoli itu. Demi keluar dari krisis kelam, De Zerbi bahkan sudah memikirkan kampanye penguatan tim berikutnya untuk menemukan solusi.

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