Mike Maignan dan Adrien Rabiot seharusnya kembali bergabung dengan AC Milan sekitar 12 Agustus, untuk memulai persiapan setelah liburan pasca-Piala Dunia. Namun, pada saat-saat terakhir, keduanya memberi tahu klub bahwa mereka membutuhkan beberapa hari tambahan, sehingga kepulangan mereka ditunda hingga tanggal 16, tepat sepekan sebelum laga pembuka liga melawan Torino. Tim asuhan Ruben Amorim, setelah menuntaskan tur di Asia dan Oseania, akan kembali berlatih tepat pada Rabu, 12 Agustus, dan pada hari Ferragosto akan menjalani laga uji coba melawan Manchester United di Wroclaw, Polandia.





Sang kiper dan gelandang, yang memainkan laga terakhir mereka di Piala Dunia pada 18 Juli (final perebutan tempat ketiga yang kalah 6-4 dari Inggris oleh Prancis), dengan demikian pada praktiknya akan menikmati liburan selama sebulan. Bagi keduanya, ini merupakan kepulangan yang tertunda dan sedang membuat para suporter AC Milan kesal, sementara di seberang Naviglio, para suporter Inter sudah menyambut kembalinya Lautaro dan rekrutan baru Stones, yang juga tampil di Piala Dunia hingga partai final.







