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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, apa yang ada di balik liburan panjang Maignan dan Rabiot: antara kelelahan pasca-Piala Dunia dan bursa transfer

AC Milan
M. Maignan
A. Rabiot

Sang kiper dan gelandang itu memperpanjang liburan: apakah ini juga terkait bursa transfer?

Mike Maignan dan Adrien Rabiot seharusnya kembali bergabung dengan AC Milan sekitar 12 Agustus, untuk memulai persiapan setelah liburan pasca-Piala Dunia. Namun, pada saat-saat terakhir, keduanya memberi tahu klub bahwa mereka membutuhkan beberapa hari tambahan, sehingga kepulangan mereka ditunda hingga tanggal 16, tepat sepekan sebelum laga pembuka liga melawan Torino. Tim asuhan Ruben Amorim, setelah menuntaskan tur di Asia dan Oseania, akan kembali berlatih tepat pada Rabu, 12 Agustus, dan pada hari Ferragosto akan menjalani laga uji coba melawan Manchester United di Wroclaw, Polandia.


Sang kiper dan gelandang, yang memainkan laga terakhir mereka di Piala Dunia pada 18 Juli (final perebutan tempat ketiga yang kalah 6-4 dari Inggris oleh Prancis), dengan demikian pada praktiknya akan menikmati liburan selama sebulan. Bagi keduanya, ini merupakan kepulangan yang tertunda dan sedang membuat para suporter AC Milan kesal, sementara di seberang Naviglio, para suporter Inter sudah menyambut kembalinya Lautaro dan rekrutan baru Stones, yang juga tampil di Piala Dunia hingga partai final.



  • Tandanya

    Dibandingkan dengan dua pemain Prancis itu, ada juga nuansa yang berbeda. Jika dari pihak Rabiot, saat Piala Dunia masih berlangsung, sempat muncul pernyataan cinta kepada Milan untuk mencoba meredam rumor yang menyebut ia akan segera meminta dijual ("Tentu saja saya memulai lagi dari Milan, saya akan berbicara dengan Amorim"), dari pihak penjaga gawang dan kapten AC Milan itu justru ada sejumlah sinyal yang setidaknya kontradiktif. Mulanya penghapusan setiap referensi media sosial ke dunia Milan (termasuk tulisan AC Milan player), lalu ketidakhadiran di pemakaman legenda AC Milan Franco Baresi.


    • Iklan

  • BURSA TRANSFER

    Banyak yang, dalam beberapa jam ini, bertanya-tanya apakah di balik liburan yang diperpanjang ini ada hasrat terkait bursa transfer. Hingga saat ini, tidak ada sinyal ke arah itu, dan di balik permintaan istirahat dari keduanya sangat mungkin memang hanya ada keinginan untuk pulih sepenuhnya dari sisa-sisa kekecewaan akibat Piala Dunia yang hilang meski berstatus favorit utama. Namun bursa transfer sejak dulu telah membiasakan kita dengan kejutan serta perubahan posisi dan sikap yang mendadak. Jadi, kami menantikan kembalinya Maignan dan Rabiot ke Milanello untuk benar-benar memahami dari tatapan mereka, dan terutama dari kata-kata pertama mereka, apakah keterlibatan dengan dunia Milan masih akan sepenuhnya total atau apakah, setidaknya untuk salah satu dari mereka, kita akan menyaksikan akhir bursa transfer yang penuh kembang api.


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